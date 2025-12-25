GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 25 dicembre 2025
Ariete generoso: ma oggi lasci parlare il cuore.
Toro affettuoso: ti circondi delle cose che ami.
Gemelli vivace: porti leggerezza anche in famiglia.
Cancro emozionato: oggi ritrovi calore e legami.
Leone solare: ma sai farti piccolo con chi ami.
Vergine premurosa: sei attenta a ogni dettaglio.
Bilancia dolce: oggi sei poesia.
Scorpione intenso: ma oggi ti sciogli con semplicità.
Sagittario aperto: il tuo entusiasmo è contagioso.
Capricorno saggio: oggi lasci che siano gli altri a guidare.
Acquario creativo: inventi un modo nuovo per dire “ti voglio bene”.
Pesci, segno del giorno, sarà sensibile, ispirato, presente: oggi sei il cuore nascosto del Natale.
Consiglio escursione: passeggia lungo il fiume Ombrone, nei pressi di Alberese: natura silenziosa e grande bellezza, come la tua anima.