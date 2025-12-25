GROSSETO – Martedì 30 dicembre AdF sarà al lavoro a Grosseto per un intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in via Tripoli.
I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 18 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in viale Porciatti da incrocio via Fallaci a incrocio via Cadorna, via Tripoli, via Derna, via Corridoni da incrocio viale Porciatti a incrocio via Piave, piazza Amos Nannini. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 18.
