GROSSETO – Doppia donazione per un Natale pieno di solidarietà: protagonista l’associazione Insieme in Rosa.

Un momento di reciproco ringraziamento si è tenuto nei giorni scorsi all’ospedale di Massa Marittima. Qui l’associazione Insieme in Rosa ha consegnato alcune donazioni al reparto di Oncologia. Le volontarie dell’organizzazione maremmana hanno realizzato a mano e portato delle coperte che potranno essere utilizzate dalle persone che affrontano il percorso di cure nel presidio ospedaliero delle Colline Metallifere.

Presenti a ringraziare le «fatine» di Insieme in Rosa la direttrice Uoc Oncologica di Grosseto, Ilaria Pastina con il responsabile del reparto del Sant’Andrea, Aldo Chioni e le infermiere Lucia Gambaro, Enrica Romiti, Roberta Campagna, Laura Bedignani, Nadia Burgassi.

Un babbo Natale tutto rosa le “fatine” di Insieme in Rosa anche a Gavorrano: si sono recate alla casa di riposo Simoni di Gavorrano per consegnare dei regali ai “nonni” e alle “nonne” ospiti della struttura in questi giorni di festa. Un gesto di solidarietà per portare un po’ di meritata serenità.