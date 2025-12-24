BRACCAGNI – Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato questa mattina l’ordinanza di revoca totale delle indicazioni che limitavano l’uso dei locali dell’istituto Concialini di Braccagni.

Il tutto si era reso necessario in seguito a condizioni di inagibilità frutto di allagamenti dovuti all’improvviso danneggiamento dell’impianto di riscaldamento dell’edificio. Da oggi, mercoledì 24 dicembre, è dunque ordinata “la rimessa a disposizione della struttura scolastica”. Il ripristino delle naturali condizioni didattiche, così come richiesto dal sindaco, dovrà quindi avvenire dal primo giorno utile di calendario, mercoledì 7 gennaio 2026.

Vivarelli Colonna ha anche disposto l’incarico, per il servizio economato e provveditorato e il servizio manutenzioni edifici pubblici, di prestare assistenza all’istituto Concialini per le attività di riallestimento dei locali, secondo le istruzioni ricevute, già a partire da lunedì 29 dicembre 2025. È dato anche l’incarico, per i servizi educativi comunali, di “provvedere al ripristino del servizio di refezione per tutti i livelli di istruzione alle condizioni ordinarie. È infine ordinato l’incarico, sempre per i servizi educativi comunali e per la dirigenza del Concialini, di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento alle famiglie degli alunni e al personale scolastico”.