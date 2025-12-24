GROSSETO – Il Comune ha trasmesso all’Autorità d’Ambito (Ato) e al gestore Sei Toscana una contestazione relativa alle criticità riscontrate nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani, emerse sin da mesi di maggio e giugno 2025.

L’Amministrazione dichiara che, a seguito dell’attuazione del Piano di riorganizzazione dei servizi avviato nel 2017, “la città ha registrato un significativo miglioramento delle performance ambientali, con una raccolta differenziata passata dal 37% nel 2018 al 72,00% nel 2025, raggiungendo notevoli traguardi. Il territorio a oggi coperto dal servizio di raccolta differenziata è ampio, siamo andati a coprire circa 500 kmq, con raccolta mista sia stradale che domiciliare e stiamo cercando di migliorare il servizio reso ai cittadini accogliendo quanto più possibile le richieste pervenute, eliminando le varie criticità lamentate”.

Ma il Comune rimarca la necessità che anche il gestore Sei Toscana operi nel migliore dei modi, ovvero “mantenga gli impegni negli svuotamenti, nei ritiri domestici, negli spazzamenti, il tutto a salvaguardia dei livelli di qualità e di decoro urbano. Per tali motivi, è stato richiesto all’Ato un approfondimento della situazione e l’attivazione di un percorso condiviso finalizzato al superamento delle criticità segnalate, nell’interesse dei cittadini e del territorio. Il servizio reso dal gestore ha un costo elevato e l’Amministrazione pretende che venga svolto nel migliore dei modi”.

“Il Comune, attraverso l’ufficio ambiente e il suo assessore Erika Vanelli, presta la dovuta, continua attenzione e competenza nel controllare che i servizi resi siano efficaci e puntuali – conclude l’Amministrazione -. Il Comune, pur riconoscendo al gestore la possibilità di ottimizzare l’organizzazione del servizio, esige che le scelte poste alla base della stessa debbano essere condivise tra tutti i soggetti coinvolti (Ato e Comune), ed evidenzia l’importanza di una salvaguardia dei livelli di prestazione del servizio”.