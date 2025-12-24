GROSSETO – Un successo che vale doppio: sul campo e fuori. I bambini della Nuova Grosseto Barbanella, appartenenti alla categoria Primi Calci, si sono aggiudicati il torneo di Natale che nell’ultimo fine settimana si è disputato a Tarquinia, in provincia di Viterbo. I bambini del 2017 della scuola calcio di via Australia, accompagnati nella circostanza dagli istruttori Mattia Basilicata e Michael Mendico, hanno superato tutte le squadre di pari-età presenti alla manifestazione. A rendere orgogliosa la società grossetana però, sono stati soprattutto i complimenti ricevuti dagli organizzatori del torneo e dalla società ospitante, per la disponibilità e la correttezza mostrata dai giovani tesserati della Nuova Grosseto Barbanella. Questo l’elenco dei 2017 che hanno partecipato al torneo di Tarquinia: Valerio Bartolini, Ettore Bianchi, Leonardo Capponi, Gabriel Cencini, Lucio Di Benedetto, Cesare De Palma, Leonardo Marchi, Mattia Marchetti, Samuele Mattera, Mattia Mendico, Leonardo Severi.