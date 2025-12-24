ORBETELLO – Subito a ridosso del Natale la seconda tappa del campionato d’inverno di mountain bike Uisp di ciclismo, che si correrà domenica 28 dicembre sui sentieri tra Monte Argentario e Orbetello Scalo. Valida anche come prova del master toscano Uisp di mountain bike cross country, la gara, memorial Barbara Baldi, è organizzata dalla polisportiva Orbetello Scalo con il supporto del comitato Uisp Grosseto e vede il ritrovo alle 8 e la partenza alle 10 dal convento dei Passionisti. Sono previsti 21 chilometri di percorso e 800 metri di dislivello positivo.

Il campionato d’inverno propone quattro appuntamenti tra fine dicembre e inizio gennaio e la tappa di Orbetello rappresenta un passaggio decisivo per la classifica generale, assegnando punti utili sia per il circuito grossetano sia per il master toscano cross country. Il tracciato, disegnato sui saliscendi della costa d’Argento, alterna sterrati veloci e tratti tecnici, richiedendo buona condizione fisica e capacità di guida per restare agganciati al gruppo dei migliori.

L’arrivo a Orbetello Scalo sarà il momento clou della mattinata, con le premiazioni dedicate ai primi tre classificati di ogni categoria e un pensiero speciale alla figura di Barbara Baldi, cui è intitolato il memorial. Per info 3205574288.