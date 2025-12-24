BRTACCAGNI – Caterina Palarchi non era nata in Maremma, era originaria di Farneta, nel comune di Cortona. A Braccagni, anzi agli Acquisti, ci era venuta a vivere con la famiglia per lavorare nella fattoria dei Guicciardini. Ma certe tradizioni le ricordava bene. Specie quelle di quando era piccola. Era nata nel 1922, quindi questo racconto risale probabilmente ai primi anni 30.

I genitori di Caterina mettevano un ceppo, un grosso tronco bucato, nel focolare, quindi tutti andavano a cena lasciando che il ceppo iniziasse a bruciare. Dopo cena i bambini anzi le bambine perché erano tutte sorelle) si riunivano attorno al focolare e gli adulti iniziavano a battere il tronco con la paletta di ferro perché cadessero i doni. Dal ceppo scaturivano scintille, e quando i bambini si avvicinavano nel buco trovavano arance, mele, una mela, qualche fico secco, un cavalluccio e anche un po’ di carbone. Questi erano i doni per i bambini delle famiglie contadine.

Poi i giochi: la tombola, il panforte, le carte, a veglia.

«Prima di andare alla messa di mezzanotte la mia mamma, Isolina, metteva una sedia con un asciugamano pulito davanti al caminetto, così che la Madonna potesse asciugare il bambinello appena nato».

