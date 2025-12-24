GROSSETO – Lieto fine per una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi quella avvenuta nella serata di ieri, 23 dicembre, e che ha visto protagoniste una mamma e le sue due figlie, una di circa dieci anni e una neonata, rimasta per errore sola su un treno diretto verso la Maremma.

L’allarme è scattato dopo la richiesta di intervento giunta alla centrale operativa dei Carabinieri da parte della sala operativa del compartimento della Polfer di Firenze, che aveva segnalato la presenza di una donna in difficoltà. La donna aveva contattato i soccorsi spiegando di trovarsi alla stazione ferroviaria di Civitavecchia: fino a poco prima era a bordo di un treno partito da Roma e diretto a Sestri Levante, sul quale viaggiava insieme alle due bambine per raggiungere il compagno a Civitavecchia e trascorrere insieme le festività natalizie.

Giunta alla stazione di Civitavecchia, la donna, impegnata a gestire bagagli e figli, ha incontrato difficoltà nel scendere rapidamente dal vagone. In quei concitati momenti la più piccola, ancora in fasce, è rimasta per un attimo all’interno della carrozza e, prima che la madre potesse accorgersene, il treno ha ripreso la corsa in direzione Grosseto. La donna ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112, facendo scattare le operazioni di soccorso.

Grazie al coordinamento tra Polfer e Arma dei Carabinieri, una pattuglia della stazione Carabinieri di Batignano è intervenuta alla stazione ferroviaria di Grosseto, dove la bambina è stata fatta scendere in sicurezza. I militari si sono subito presi cura della piccola, accompagnandola in caserma e garantendole un ambiente caldo e accogliente, dove è stata rassicurata e intrattenuta in attesa dell’arrivo della madre, che nel frattempo aveva preso il treno successivo.

Dopo alcune ore la donna è giunta a Grosseto e ha potuto riabbracciare la figlia, trovata in buone condizioni di salute e serena nonostante l’accaduto. I Carabinieri hanno infine prestato ulteriore assistenza alla mamma e alle bambine, aiutandole a trovare una sistemazione per la notte in una struttura alberghiera. Questa mattina, madre e figlie hanno potuto ripartire alla volta di Civitavecchia, dove finalmente le attende il papà per trascorrere insieme il Natale.