GROSSETO – È una puntata speciale di Natale quella de Il tempo di un caffè firmata da Il Giunco. Ospite della rubrica è Serena Remi, anima di Menta e Rosmarino, che ci accompagna in un viaggio diverso nel periodo delle feste: non solo tavole imbandite, ma anche attenzione al benessere e all’equilibrio del corpo.

Il tema è quello che accomuna un po’ tutti in questi giorni: come prepararsi al pranzo di Natale e, soprattutto, come affrontare il “dopo”, tra cenoni e abbuffate. Remi suggerisce di ridurre il caffè e lasciare spazio alle tisane, vere alleate della digestione. Rosmarino, finocchio e anice sono tra le piante più indicate per aiutare l’organismo a smaltire e a non sentirsi appesantiti, favorendo i naturali processi digestivi.

Un altro consiglio riguarda la cannella, sempre più utilizzata anche per il suo contributo nel contenere il picco glicemico: un supporto utile, senza illusioni miracolose, per affrontare con maggiore leggerezza le lunghe giornate tra pranzo e cena delle feste.

Lo sguardo si sposta poi sull’anno nuovo. L’invito è quello di non arrivare al 2026 troppo stressati, aiutandosi non solo con tisane ma anche con fiori di Bach, per ritrovare lucidità e chiarezza sugli obiettivi. Subito dopo la Befana, spazio infine alla depurazione, con piante come carciofo, tarassaco e betulla, per rimettere in moto l’organismo dopo gli eccessi delle festività.

La puntata si chiude con gli auguri di buon Natale e l’appuntamento a gennaio, quando Il tempo di un caffè tornerà con nuove puntate e qualche novità.

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

Hai qualcosa da dire e vuoi partecipare?

Scrivici una mail: [email protected]

Oppure contattaci su WhatsApp: 334.5212000