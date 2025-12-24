GROSSETO – “Auguri di Buon Natale! Auguro un sereno e gioioso Natale a tutti voi, ai vostri familiari e anche a coloro che in questo momento stanno affrontando difficoltà: chi è malato negli ospedali, chi vive in solitudine o si sente escluso in alcuni luoghi”. Così inizia il messaggio di Natale di Bernardino Giordano, vescovo delle diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

“Auguro a ciascuno di voi che la presenza di Gesù possa nascere nella vostra storia, adesso. Questo augurio vuole trasformarsi in pace, diventare un orizzonte per ciascuno di noi, perché la presenza di Gesù sia sempre più condivisa. E nel momento in cui condividiamo questa presenza, troviamo pace nel cuore. Questa è la sfida del Natale: riconoscere la presenza di Gesù come esperienza di pace. Solo quando hai qualcuno nel cuore puoi trovare pace. Che questa presenza diventi una forza: più la viviamo, più ci guida nel modo in cui rispondiamo alla vita, dandole senso e significato”.

“Quindi, auguri – conclude il vescovo -: che questo Natale diventi per tutti noi una forza, una decisione, un ringraziamento.

E anche un appuntamento speciale: il 28 dicembre celebreremo una Messa di ringraziamento per la chiusura del Giubileo, un anno di grazia che ci ha accompagnato. A Grosseto, nella Cattedrale, alle 18.30, insieme per ringraziare; a Orbetello, in Duomo, alle 16.00. Abbiamo un motivo per ringraziare e un motivo per affidare a Dio il nostro cammino”.

Il vescovo Bernardino presiederà le liturgie in entrambe le sue due Diocesi.

Il 24 dicembre: Messa solenne della Notte Santa, ore 23.00 Cattedrale di Pitigliano

Il 25 dicembre- Natale del Signore: Messa solenne, ore 11.00 Cattedrale di Grosseto

Il 28 dicembre-Chiusura del Giubileo: Messa di ringraziamento, ore 16.00 nel Duomo di Orbetello; ore 18.30 nella Cattedrale di Grosseto

Il 31 dicembre: Messa di ringraziamento e canto del Te Deum, ore 17.00 Cattedrale di Pitigliano

Il 1 gennaio-Solennità di Maria SS. Madre di Dio, ore 11.00 Cattedrale di Grosseto

Il 5 gennaio-Messa vigiliare nella Solennità dell’Epifania: ore 18.00 Duomo di Orbetello

Il 6 gennaio-Solennità dell’Epifania del Signore: ore 11.00 Cattedrale di Grosseto