GROSSETO – Il Comune presenta gli obiettivi del bilancio 2026, confermando l’impegno a garantire «la qualità dei servizi senza aumenti di tariffe e tributi, completare i progetti finanziati dal Pnrr nei tempi previsti e rafforzare la lotta all’evasione fiscale per assicurare equità e ridurre fenomeni di abbandono».

Sul fronte sociale ed educativo, saranno rafforzati i sostegni alle associazioni del territorio e ai progetti meritevoli, mantenendo il nuovo centro diurno comunale e il supporto scolastico per studenti con disabilità senza modificare i contributi economici destinati alle attività educative. In città, proseguiranno importanti interventi di manutenzione e infrastrutturali, tra cui la rotatoria di via Genova, la progettazione della bretella di via de Barberi, il completamento della bretella di via Giordania, i lavori sul ponte di Fiumara e sulla ciclovia tirrenica, l’apertura del nuovo centro di raccolta e interventi sugli immobili comunali come il Museo del Buttero e delle tradizioni popolari, gli uffici al piano terra dell’ex cinema Marraccini, l’adeguamento energetico della scuola di via Mazzini, la ricostruzione del tetto del centro sociale Ciabatti e l’adeguamento dell’impianto sportivo polifunzionale di via Mercurio.

I progetti Pnrr prevedono inoltre la ristrutturazione di piazza della Palma e piazza Martiri d’Istria, del bastione Fortezza, del Cassero Senese e dell’immobile ex Garibaldi, la realizzazione della Green Way di via dei Barberi e piazza De Maria e la costruzione della nuova scuola di via Monte Bianco. Per quanto riguarda turismo, cultura e tradizioni popolari, il Comune conferma eventi come la Grande Estate, la sfilata storica e le future manifestazioni natalizie, mentre sono previsti progetti di valorizzazione del centro storico con la piantumazione di alberi e la creazione di spazi verdi per abbellire la città. Infine, nel pacchetto famiglia della politica di bilancio saranno garantite misure a favore delle famiglie, tra cui «borse di studio per studenti universitari, bonus estate per centri estivi, bonus scuola per vacanze studio all’estero, bonus gita scolastica per le famiglie meno abbienti e la replica del progetto ‘Muoversi per sentirsi liberi’, confermando l’impegno del Comune a sostenere l’istruzione e il benessere dei cittadini».

«Con il bilancio 2026 confermiamo il nostro impegno a garantire servizi di qualità per tutti i cittadini senza aumentare tariffe e tributi – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Bilancio, Simona Rusconi –. Puntiamo a completare i progetti finanziati dal Pnrr nei tempi previsti, a rafforzare la manutenzione della città e a sostenere le famiglie, le persone fragili e le associazioni del territorio. La nostra priorità è creare una città più equa, vivibile e attrattiva, dove cultura, educazione, sport e innovazione si integrino per migliorare concretamente la vita dei cittadini. Con interventi mirati sulla viabilità, sul patrimonio comunale e sulla valorizzazione del centro storico, vogliamo non solo mantenere alto il livello dei servizi, ma anche dare nuova energia al territorio, rafforzando coesione sociale e opportunità per tutti».