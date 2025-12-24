GROSSETO – Due Babbo Natale speciale hanno fatto visita a bambini e anziani. sono Carlo Sestini e Fausto Brandi, presidenti provinciali di Avis e Admo. I due, accompagnati dall’elfo Barbara e dal Cuore rosso di Avis, hanno prima fatto visita ai bambini ricoverati nella Pediatria del Misericordia e del Pronto soccorso pediatrico, dove sono stati accolti dal personale medico e infermieristico e da una rappresentanza della direzione, per poi portare il loro calore agli ospiti della Rsa di via Ferrucci.

Qui, accolti dall’assessore al sociale Carla Minacci, hanno intrattenuto gli anziani con i canti della soprano Francesca Giorgi e con la simpatia di Luciana Pollini alias Argia, che non ha voluto assolutamente mancare a questo appuntamento.

“Riteniamo – spigano Sestini e Brandi – che questo sia il modo migliore per salutare chi si trova a vivere un momento difficile nelle corsie umanizzare del nostro ospedale o chi invece, nella parte finale della propria vita vive la percezione del distacco dal resto della società. Far sorridere, emozionare e portare un seppur fugace momento di calore del Natale ci riempie di gioia e dà un senso anche a questa importante ricorrenza, sempre più stritolata dal consumismo e dalla futilità, facendo emergere i valori veri della solidarietà e del sostegno a chi vive la sofferenza fisica e morale”.