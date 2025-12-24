BATIGNANO – Successo dell’ultimo atto del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma 2025. La scalata ai Presepi da Batignano a Montorsaio è stata uno spettacolo, con 125 atleti al traguardo. La manifestazione è stata patrocinata dalla Provincia di Grosseto e dai comuni di Campagnatico e Grosseto. Conferme per Davide Catalano (Sempredicorsa asd) che stabilisce il record del percorso con 22 minuti e 42 secondi e Marcella Municchi (Costa d’Argento), prima al traguardo di Montorsaio per la quinta volta consecutiva. I podi sono completati da Beniamin Benedict (Uisp Abbadia San Salvatore) e Filippo Bonucci (Atletica Costa d’Argento) tra gli uomini; da Francesca Balloni (Atletica Il Ponte) e Sara Pettini (Reale Stato dei Presidi) tra le donne. Ottima l’organizzazione del Team Marathon Bike e Usi Civici di Montorsaio, che ha ben presidiato il percorso garantendo spettacolo e sicurezza.

Nella classifica di società, proprio il Team Marathon Bike, con il punteggio record di oltre 19mila punti, si aggiudica il trofeo per la 17esima volta su 18 stagioni. Al secondo posto l’IV Stormo, che torna sul podio delle società dopo 10 anni. Al terzo posto il Reale Stato dei Presidi, sul podio per il quarto anno consecutivo.

Nella tappa finale si decide anche la classifica Top Runner maschile con la vittoria di Jacopo Boscarini (Costa d’Argento), al 13º successo su 18 stagioni. La squadra dell’Argentario conquista così entrambi i titoli Top Runner 2025, con Marcella Municchi che si era già aggiudicata con largo anticipo il titolo femminile. Sorridono anche i vincitori di categoria: Nicola Martellini (categoria A) regala il titolo alla Skeep; nella categoria B il protagonista è Federico Benedetti (Costa d’Argento). Successo Track and Field nella C con Davide Bocchi. Terzo sigillo di categoria del 2025 per il Reale Stato dei Presidi con Giuseppe Agnelli (categoria G), ma con le vittorie finali di Massimo Martellini nella E e Tiziana Galella nella N, è il Team Marathon Bike la squadra con il maggior numero di successi (4).

Tutti i vincitori del 2025: A: Nicola Martellini (Skeep); B: Federico Benedetti (Costa d’Argento); C: Davide Bocchi (Track and Field); D: Gianluca Colicci (Team Marathon Bike); E: Massimo Martellini (Team Marathon Bike); F: Danilo Marianelli (Team Marathon Bike); G: Giuseppe Agnelli (Reale Stato dei Presidi); H: Renato Goretti (Track and Field); I: Arianna Maione (Reale Stato dei Presidi); L: Iuljeta Zefi (Uisp Abbadia San Salvatore); M: Claudia Petrisor (Reale Stato dei Presidi); N: Tiziana Galella (Team Marathon Bike); O: Angela Mazzoli (Costa d’Argento).

“Chiudiamo un’annata decisamente positiva per il nostro Corri nella Maremma – afferma il presidente Uisp Massimo Ghizzani, che ha premiato i vincitori – quest’ultima gara è stata davvero bella e significativa, con la visita ai presepi di due paesi bellissimi del nostro territorio. D’altra parte il principale obiettivo del Corri nella Maremma, al di là dell’aspetto agonistico che ovviamente ha la sua importanza, è proprio quello di promuovere la provincia di Grosseto portando una competizione sana in numerose località. L’auspicio è che anche nel 2026 si possano raggiungere risultati importanti”.