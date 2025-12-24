GROSSETO – E’ stata la serata di Halit Eryilmaz la Christmas Fight Night, evento organizzato dalla Fight Gym Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto. Nell’impianto sportivo di via Leoncavallo All Il Sole, Eryilmaz (nella foto di Aldo Giuliani) è stato impegnato per la prima volta sulla distanza delle otto riprese ed ha ampiamente meritato il verdetto in un match che lo ha visto sempre al comando, prendere il centro del ring e lavorare di jab sinistro per aprire la strada al suo pesante destro. Non è mancato il lavoro al corpo che alla fine ha sfiancato l’avversario tanto da vederlo sull’orlo del baratro contato nella settima ripresa, ma Yin Caicedo ha saputo sempre reagire e portare al termine la sua prestazione.

Ora per l’imbattuto pugile grossetano di origine turca allenato da sempre dal maestro Raffaele D’Amico, con la sua settima vittoria, si apre la strada per il titolo Italiano della categoria dei pesi piuma. Già due volte nominato dalla Federazione Pugilistica Italiana coosfidante nella semifinale al titolo di categoria, non effettuatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà, l’atleta maremmano aspetta la nomina diretta per il match che dovrebbe essere effettuato entro la prossima primavera. La serata organizzata dalla Fight Gym Grosseto del presidente Amedeo Raffi, nonostante alcuni tagli al numero degli incontri causa l’influenza dilagante, ha entusiasmato il numeroso pubblico con le brillanti affermazioni, tutte ai punti, dei pugili locali come quella di Jonathan Pisano, prossimo al passaggio al professionismo, che si è imposto sull’aretino Alessandro Fabrizzi, di Francesco Liberti vincente su Alexandru Gheorgghe Paraschiva, di Alessio Tufano che ha prevalso su Nino Balestra e Leonardo Paladini su Marco Vitolo. Gli avversari dei padroni di casa erano tutti facenti parte della rappresentativa campana incluso Giuseppe Grillo, che ha avuto la meglio sul giovane grossetano Andrea Corridori al termine di un acceso match perso di misura dal pugile locale.

Unico verdetto di parità è stato fra il biancorosso Giuseppe Leonini opposto al fiorentino Gabriele Lepri che nonostante la supremazia sul ring certificata anche dal conteggio imposto all’avversario veniva penalizzato da un richiamo ufficiale che ne determinava il verdetto. La serata si è aperta con la consegna da parte del presidente del Panathlon di Grosseto Franco Rossi di un riconoscimento per i risultati conseguiti sia in campo scolastico che sportivo alla medaglia d’argento europea Rachele Perna. Grande soddisfazione per tutto lo staff della Fight Gym Grosseto per lo splendido argento della sua atleta come per il successo di tutta una serata indimenticabile, applaudita e apprezzata.