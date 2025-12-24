Foto di repertorio

ARGENTARIO – La prima tappa del campionato d’inverno di mountain bike Uisp a Monte Argentario ha visto trionfare Claudio Fanciulli, seguito da Federico Magnani, Andrea Peruzzi, Giulio Fantoni e Daniele Micheli. Spettacolo sul tracciato argentarino, con la prova che ha inaugurato al meglio il circuito toscano master Uisp mountain bike cross country.

La prova si è corsa domenica 21 dicembre sui sentieri delle ex miniere del promontorio dell’Argentario, con regia tecnica di Mt Bike Argentario. Il tracciato principale misurava circa 25 chilometri con 650 metri di dislivello positivo per le categorie adulte, mentre gli Allievi pedalavano su un anello ridotto di 12 chilometri tra salite toste, discese veloci e tratti tecnici nella macchia mediterranea.

Come detto Claudio Fanciulli (Scoglio Cycling Team, M2) ha dominato la gara sulle Miniere, precedendo Federico Magnani (Max Lelli, M2), Andrea Peruzzi (Ciclisport Poggibonsi, EliteSP), Giulio Fantoni (Mbm Maremma Freede, M2) e Daniele Micheli (Ciclisport Poggibonsi, M4).

Ecco i primi classificati per categoria. Elite Sport (19-29 anni): Andrea Peruzzi (Ciclisport Poggibonsi). Master M1 (30-34 anni): Fabio Presenti (Max Lelli). Master M2 (35-39 anni): Claudio Fanciulli (Scoglio Cycling Team ASD). Master M3 (40-44 anni): Aldo Bizzarri (Bassibike Team). Master M4 (45-49 anni): Daniele Micheli (Ciclisport Poggibonsi). Master M5 (50-54 anni): Riccardo Rocchi (VO2 Cycling Team). Master M6 (55-59 anni): Marco Valloreia (Ciclisport Poggibonsi). Master M7 (60-64 anni): Riccardo Fabianelli (Bassibike Team). Master M8 (65+ anni): Roberto Giorgi (Livorno Team Bike).

Il campionato d’inverno Uisp Grosseto e il master toscano proseguiranno il 28 gennaio, ancora sulla Costa d’Argento, tra Monte Argentario e Orbetello Scalo.