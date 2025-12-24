Foto di repertorio

ORBETELLO – La Canottieri Orbetello lascia il segno ai Campionati Italiani di Remergometro, disputati al Palasport di Terni, presentandosi con una delle delegazioni più numerose e competitive dell’intera manifestazione. Il team rossoblù, guidato dagli allenatori Paolo Giusti, Renato Angeloni e Dino Pari, e a cui presto si uniranno Francesco Ventura e Marco Magi, ha portato a casa medaglie pesanti e prestazioni di altissimo livello tecnico.

Dopo il terzo posto ottenuto da Beatrice Rossi a Piediluco nel mese di novembre, la squadra è arrivata a Terni in condizione eccellente, confermando la continua crescita del settore agonistico lagunare.

Questi i risultati:

Beatrice Rossi (17/18 anni) – categoria Junior

Argento sui 1000 metri e quarto posto nei 500 metri

Dino Pari (23/39 anni – Senior)

Argento sui 500 metri e bronzo sui 1000 metri

Marco Casetta (23/39 anni – Pesi Leggeri)

bronzo sulla distanza dei 2000 metri e argento nei 500 metri

Valerio Lo Porto (23/39 anni – Pesi Leggeri)

quarto posto sui 2000 metri

Massimiliano Fortunato (55/59 anni – Master)

Argento nei 500 metri

Filippo Bocchia (17/18 anni – Junior)

quarto posto nei 500 metri

Salvatore Castello (23/39 anni – Senior)

quinto posto nei 500 metri

Andrea Cerulli (23/39 anni – Senior)

sesto posto nei 500 metri

La spedizione di Terni si chiude con un bilancio ampiamente positivo anche in termini di crescita, frutto del lavoro dello staff e dell’impegno quotidiano degli atleti.

“Siamo estremamente orgogliosi dei nostri ragazzi – ha commentato la dirigenza – Ogni risultato testimonia la passione, la disciplina e il percorso di crescita che stiamo portando avanti come società”.

Terminati i Campionati Italiani Indoor, per la Canottieri Orbetello inizia ora la preparazione invernale, in vista di una stagione ricca di appuntamenti remieri ed eventi agonistici che promettono nuove soddisfazioni.