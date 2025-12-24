ORBETELLO – La Canottieri Orbetello lascia il segno ai Campionati Italiani di Remergometro, disputati al Palasport di Terni, presentandosi con una delle delegazioni più numerose e competitive dell’intera manifestazione. Il team rossoblù, guidato dagli allenatori Paolo Giusti, Renato Angeloni e Dino Pari, e a cui presto si uniranno Francesco Ventura e Marco Magi, ha portato a casa medaglie pesanti e prestazioni di altissimo livello tecnico.
Dopo il terzo posto ottenuto da Beatrice Rossi a Piediluco nel mese di novembre, la squadra è arrivata a Terni in condizione eccellente, confermando la continua crescita del settore agonistico lagunare.
Questi i risultati:
Beatrice Rossi (17/18 anni) – categoria Junior
Argento sui 1000 metri e quarto posto nei 500 metri
Dino Pari (23/39 anni – Senior)
Argento sui 500 metri e bronzo sui 1000 metri
Marco Casetta (23/39 anni – Pesi Leggeri)
bronzo sulla distanza dei 2000 metri e argento nei 500 metri
Valerio Lo Porto (23/39 anni – Pesi Leggeri)
quarto posto sui 2000 metri
Massimiliano Fortunato (55/59 anni – Master)
Argento nei 500 metri
Filippo Bocchia (17/18 anni – Junior)
quarto posto nei 500 metri
Salvatore Castello (23/39 anni – Senior)
quinto posto nei 500 metri
Andrea Cerulli (23/39 anni – Senior)
sesto posto nei 500 metri
La spedizione di Terni si chiude con un bilancio ampiamente positivo anche in termini di crescita, frutto del lavoro dello staff e dell’impegno quotidiano degli atleti.
“Siamo estremamente orgogliosi dei nostri ragazzi – ha commentato la dirigenza – Ogni risultato testimonia la passione, la disciplina e il percorso di crescita che stiamo portando avanti come società”.
Terminati i Campionati Italiani Indoor, per la Canottieri Orbetello inizia ora la preparazione invernale, in vista di una stagione ricca di appuntamenti remieri ed eventi agonistici che promettono nuove soddisfazioni.