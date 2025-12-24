ORBETELLO – «Le vacanze di Natale passeranno indenni per le nostre scuole e i nostri ragazzi»?

A chiederselo è il gruppo consiliare di minoranza, Alternativa Orbetello.

«A dicembre si sono susseguiti tutta una serie di problemi di discreto rilievo alle scuole del Comune di Orbetello – spiegano in una nota -. In una settimana due caldaie delle scuole materne sono risultate talmente danneggiate da richiedere due interventi di riparazione con la chiusura dei plessi e l’impossibilità di frequenza dei bambini. Il Consani riaprirà a gennaio, addirittura. L’11 dicembre un black out (imprevisto?) ha fatto chiudere la scuola media e il polo liceale. Con impossibilità di provvedere a rifornire di carburante gli impianti. Meno male che lo sciopero generale del 12 ha fatto da “tappabuchi”, molti ragazzi sono rimasti a casa».

«Ma le baby sitter chi le paga? Il sindaco ha previsto un bonus per le famiglie che non possono mandare i bambini all’asilo? Potrebbe fare come con le società sportive, alle quali è stato concesso un supporto economico per il mancato utilizzo del palazzetto, per ben due anni! Già, il palazzetto, le società sono rientrate, la scuola media anche, ma perché il polo liceale no? È volontà di questa amministrazione discriminare gli studenti che “stanno sotto la provincia”? Ma davvero dobbiamo aspettare Babbo Natale per ottenere una qualche risposta alle nostre richieste».