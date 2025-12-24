SCARLINO – “Nel Consiglio comunale di ieri convocato per l’approvazione del bilancio come Scarlino nel Cuore, purtroppo, abbiamo constatato che nulla è cambiato ed i grandi progetti promessi da questa Amministrazione non ve n’è traccia”. A dirlo il gruppo di opposizione Scarlino nel cuore.

“Partendo dalla tassazione, per la quale l’Amministrazione si dice fiera di non aver variato in sei anni di legislatura mantenendo quelle ereditate dalle precedenti amministrazioni, anche se le tariffe dei parcheggi lungo costa quest’anno aumenteranno – prosegue il gruppo -. Aspetto curioso visto che appunto durante le precedenti amministrazioni, dai banchi dell’opposizione, le attuali forze di governo di centrodestra lamentavano tassazioni alte. Durante l’approvazione del bilancio di previsione dello scorso anno, facemmo notare come la tassazione dell’addizionale Irpef nel nostro comune non sia equa, in quanto per i redditi superiori ai 15mila euro, in maniera indistinta e senza nessuna scaglionatura, l’aliquota applicata è quella massima; per questo ci lasciammo con l’impegno di lavorarci per ritornare ad una tassazione progressiva e più giusta. L’impegno purtroppo non è stato mantenuto per una chiara volontà”.

“Per il resto, dal bilancio emergono poche novità e nessun cambio di passo – va avanti Scarlino nel Cuore -. Dunque tutto invariato, poche risorse destinare alle manutenzioni delle strade vicinali e la regimazione delle acque, nessuna opera nuova se non la ristrutturazione degli uffici della Polizia Municipale che verranno trasferiti nelle ex scuole di via Flavio Agresti per la quale abbiamo espresso grossi dubbi e perplessità per l’individuazione della sede in quanto decentrata e di non facile accesso ai cittadini che soprattutto provengono dalle frazioni, vista anche la Ztl che ha trasformato il centro storico in una riserva indiana”.

“Gli unici interventi che si fanno nel nostro Comune sono grazie alle ingenti risorse che arrivano dalla Regione Toscana e che coprono quasi la totalità delle opere, vedi gli impianti sportivi di Scarlino Scalo e le opere a mare per combattere l’erosione costiera – proseguono dall’opposizione -. Ci preoccupa molto, invece, l’eliminazione delle risorse destinate al progetto di bonifica della falda, chiamando di fatto fuori il Comune di Scarlino da questo intervento. Aspettiamo fiduciosi che l’impegno della Sindaca si mantenga visto che in Consiglio ha dichiarato che vedranno di coinvolgere i privati nella spesa spettante al Comune, sarebbe un aspetto positivo se si concretizzasse ma visti i precedenti impegni non mantenuti avere preoccupazione è normale”.

“L’unico aspetto positivo è che, a margine dell’approvazione del bilancio nel quale abbiamo espresso convintamente un voto contrario visto che le nostre proposte non sono state prese in considerazione, è stata approvata la nostra mozione di istituzione della Commissione consiliare per le politiche ambientali per monitorare e rendere trasparente quello che sta succedendo nel nostro Comune”.