GROSSETO – Ancora doni per le bambine e i bambini della Pediatria di Grosseto, questo 24 dicembre Babbo Natale del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) ha fatto visita all’ospedale Misericordia.

Qui è stato accolto dal personale medico e infermieristico che ha accompagnato il gruppo nel reparto di Pediatria e al Pronto soccorso pediatrico, presenti il responsabile della Patologia neonatale di Grosseto, Marcello De Filippo e Simone Geraci, direttore Medicina d’urgenza di Grosseto. «Abbiamo avuto il piacere di lasciare tanti doni ed auguriamo a tutti serenità e gioia – ha dichiarato il capogruppo della delegazione grossetana, Federico Lazzerini e la organizzatrice di eventi Laura “Cuoricina” Pimpolari -. Siamo onorati di dare il nostro contributo nel vero significato natalizio e ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alle donazioni». Insieme ai rappresentanti grossetani del Cisom era presente anche una delegazione pisana.

Uno speciale ringraziamento al Cisom da parte del personale sanitario per il gesto di generosità che contraddistingue da sempre l’azione del gruppo.