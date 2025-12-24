CAPALBIO – Si avvia alla conclusione il piano delle attività di bonifica 2025 del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Cb6 ha recentemente eseguito un intervento di manutenzione ordinaria sul canale Scaricatore della Bassa, nell’unità idrografica Albegna, in località Chiarone Scalo nel comune di Capalbio.

L’attività ha riguardato la decespugliazione della vegetazione erbacea in eccesso nella sezione idraulica del corso d’acqua, fondamentale per garantire il corretto deflusso verso il lago di Burano. I lavori sono stati svolti nel pieno rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna.