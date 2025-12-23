GROSSETO – Questo pomeriggio il Consiglio comunale ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche. Si tratta di progetti per 45 milioni di euro.

Non sono più presenti, ovviamente, le progettualità già cantierizzate, come il ponte su Fiumara; il Boschi urbani 2 che ha previsto la piantumazione di diverse centinaia di piante nella zona Nord di Grosseto con il coinvolgimento di numerosi plessi scolastici; l’intervento all’area industriale tra le vie Senese e Genova e altri.

Fanno parte del piano nuove importanti progettazioni riguardanti l’attesa bretella stradale di via de Barberi, che andrà a collegare l’area con la zona di via Aurelia Sud. “Un beneficio per l’intera città che andrà così a sanare alcune criticità man mano emerse in zona Cittadella dello studente – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Si darà dunque seguito all’accordo tra Comune e Provincia stipulato in passato proprio per questo disegno”.

“Rientra nel triennale delle opere anche lo studio di fattibilità legato alla realizzazione della pista ciclabile tra Rispescia e Alberese, un tratto destinato quindi a potenziare la Ciclovia Tirrenicacon particolari positivi riflessi per quanto concerne il ritorno del turismo sportivo e più in generale in ambito dei servizi” spiega ancora il sindaco.

Previsto anche il completamento delle opere di urbanizzazione residue a Marina di Grosseto sul lato del Canale di San Rocco che dà verso la zona di ‘Shanghai’. E il progetto dell’area di parcheggio in via del Commendone. Partiranno nel 2026, anziché nel ’27, progetti come il completamento e la riqualificazione della via Serenissima (zona tra il parcheggio del Misericordia e via Senese); l’impianto di hockey e il lotto uno della Ciclovia Tirrenica, ovvero il tratto tra Principina a mare e il ponte in località Barca.

“Tutti cantieri – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – che non sono rimasti nel cosiddetto ‘libro dei sogni’, ma cui abbiamo dato fondamenta solide e concrete. Questi vanno ad affiancarsi alle tante progettualità legate a Pnrr e Pinqua, con grande ricorso alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana. Insomma – prosegue Ginanneschi – dimostriamo di avere non solo i piedi ben piantati a terra, ma anche di essere in possesso di una visione di ampio respiro che non si limita all’oggi e subito, ma proietta la città verso un approccio di crescita ordinato, sostenibile e in piena sintonia sia con il paesaggio che con le esigenze di residenti e imprese”.