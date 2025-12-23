SEMPRONIANO – La Semproniano ’95, società cooperativa sociale ha celebrato il trentennale dalla sua costituzione, avvenuta il 28 gennaio 1995. Da trent’anni la cooperativa opera senza scopo di lucro al servizio della comunità di Semproniano, perseguendo l’interesse generale e la promozione dell’integrazione sociale dei cittadini.

Fin dalla sua nascita, la cooperativa svolge attività di assistenza diretta e indiretta agli anziani, servizi di assistenza domiciliare e fornitura dei pasti agli utenti del Comune di Semproniano, affiancando nel tempo anche servizi socio-educativi. L’azione della Semproniano ’95 si realizza attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell’art. 1, lettera A, della Legge 381/1991.

Ispirata ai principi del movimento cooperativo mondiale, la Semproniano ’95 ha costruito negli anni un percorso fondato su solidarietà, responsabilità e forte legame con il territorio, diventando un punto di riferimento essenziale per tante famiglie.

Il trentennale rappresenta un momento di festa e di gratitudine verso soci, operatori e cittadini che hanno contribuito, nel tempo, alla crescita della cooperativa e al suo impegno costante a favore della comunità.