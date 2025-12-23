ORBETELLO – Il Carnevaletto da 3 Soldi di Orbetello, giunto alla 55esima edizione, è da sempre un evento che unisce tradizione, creatività e divertimento. Ogni anno, i rioni si sfidano con i loro carri allegorici, veri e propri capolavori di ingegno e satira sociale. Quest’anno, come ogni anno, le descrizioni dei carri portano con sé messaggi profondi, riflessioni sul nostro presente e una buona dose di ironia. Ecco uno sguardo sui temi dei carri dei principali rioni.

Rione Albinia – “L’Ultimo Custode”

Il carro del Rione Albinia ci trasporta in un futuro post-apocalittico, dove la Terra è quasi completamente desertificata e la natura è ridotta a pochi frammenti sopravvissuti, protetti da un giardiniere solitario. L’“Ultimo Custode” è una creatura ibrida, metà uomo e metà macchina, simbolo di ciò che abbiamo perduto, ma anche di una speranza per il futuro. Le piante rimaste sono descritte come custodi della vita stessa, e il messaggio che il gruppo Maschere Albinia vuole trasmettere è quello della cura e del rispetto per il pianeta. Se protetta, la vita potrà rinascere anche nei luoghi più aridi, come un fiore che sboccia nel deserto.

Rione Centro – “AI..AI..AI! – Il Futuro è Impazzito!!!”

Nel carro del Rione Centro, l’intelligenza artificiale prende il sopravvento, ma lo fa in modo disastroso e ironico, trasformando il futuro in un caos tecnologico. Al centro della scena un cervello impazzito controlla in modo scoordinato macchine e robot che non vogliono più obbedire. Un mondo che cerca di essere controllato, ma che, come avviene nel carro, finisce per ribellarsi. Il gruppo cerca di sollevare una riflessione sulla crescente presenza dell’intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana, ma con una punta di ironia, suggerendo che, forse, non siamo completamente preparati a tutto ciò che questa tecnologia può portare. Un messaggio di divertimento e riflessione, che rispecchia le incertezze e le sfide del nostro tempo.

Rione Fonteblanda – “Dannati Tempi Moderni”

Il carro del Rione Fonteblanda è un’allegoria potente, che ci presenta un inferno contemporaneo, specchio deformante della società moderna. La scena, infuocata e dominata da una creatura a tre teste ispirata a Cerbero, rappresenta un mondo consumato dai vizi e dalle contraddizioni: avidità, potere mediatico, violenza e l’illusione del successo facile. “Dannati Tempi Moderni” è una critica sociale mascherata da spettacolo carnevalesco, invitando gli spettatori a riflettere sulle ombre del nostro presente con un sorriso amaro. La luce del fuoco illumina le aree più oscure della nostra società, invitando alla consapevolezza e alla riflessione.

Gruppo Carristi Neghelli – “Lo Specchio delle Vanità”

Il carro del Gruppo Carristi Neghelli porta una riflessione sulle pressioni sociali e sul culto dell’apparenza, molto diffuso ai giorni nostri. In una società che valorizza più l’apparire che l’essere, i modelli sui social ci spingono a perseguire un ideale di bellezza esteriore per sentirsi accettati. Tuttavia, il vero coraggio sta nell’accettarsi per quello che si è realmente, senza cercare di conformarsi a un ideale imposto. Il carro celebra il coraggio di essere se stessi, di fidarsi delle proprie capacità e di accettare i propri errori come parte del processo di crescita. Un messaggio di autostima e di ribellione contro le aspettative esterne.

Rione Stazione – “Revolucion”

Il Rione Stazione celebra due rivoluzioni, divise da 50 anni, ma unite dalla stessa scia di meraviglia. Il carro esplora il viaggio di due visionari, David Bowie e Lucio Dalla, separati da mezzo secolo ma uniti da una rivoluzione musicale, artistica e sociale. Il carro esplora la storia della musica, dell’arte e della cultura, celebrando la potenza della musica come strumento di cambiamento e di unione. La rivoluzione non è solo nel passato, ma continua nel presente, portando con sé la scia di meraviglia che ci lega a personaggi iconici e generazioni di musicisti.

Un carnevale di riflessione e critica

I bozzetti dei carri dei rioni del Carnevaletto da 3 Soldi di Orbetello non sono solo espressione di creatività, ma anche un’occasione per riflettere su temi attuali e universali. Che si tratti del rispetto per l’ambiente, delle sfide tecnologiche, delle contraddizioni della società moderna, dell’autostima o della forza della musica, ogni carro porta con sé un messaggio importante, travestito da maschera allegorica. E, come sempre, l’ironia e la satira non mancano, regalando al pubblico un divertimento che stimola anche il pensiero critico.