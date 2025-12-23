MASSA MARITTIMA – “Nella seduta odierna del Consiglio dell’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere abbiamo approvato atti fondamentali per la vita dell’Ente e per il futuro della cooperazione tra i Comuni, a partire dal Documento Unico di Programmazione e dal Bilancio di previsione 2026-2028”. A darlo sapere il presidente dell’Unione Giacomo Termine.

Il Dup 2026-2028 rappresenta il cuore politico e strategico delle scelte dell’Unione. “Non è un mero adempimento contabile – prosegue -. È lo strumento attraverso cui ribadiamo con chiarezza che l’Unione non deve limitarsi a essere un ente “efficiente” sul piano amministrativo ma deve migliorare, rafforzare e consolidare nel tempo l’erogazione dei servizi comuni, rendendoli sempre più omogenei, coordinati e vicini ai bisogni dei territori e delle comunità locali. Gli indirizzi strategici approvati vanno in questa direzione: rafforzamento amministrativo e istituzionale, integrazione funzionale tra i Comuni, innovazione e digitalizzazione dei servizi, valorizzazione del personale, sviluppo del territorio, attenzione alle politiche sociali e potenziamento della protezione civile. Tutti elementi che concorrono a costruire un’Unione capace di dare risposte concrete e stabili, superando frammentazioni e disomogeneità”.

“In questo quadro si inserisce anche il disciplinare sui gruppi di lavoro approvato recentemente dalla Giunta esecutiva e parte integrante del percorso che stiamo portando avanti – afferma Termine -. Si tratta di uno strumento importante per allineare le attività operative, migliorare il coordinamento tra Unione e Comuni e rendere più efficace il lavoro quotidiano degli uffici nella logica di una vera gestione associata e non solo formale”.

“Il Bilancio di previsione 2026-2028, approvato in equilibrio e senza nuovo indebitamento, garantisce la solidità finanziaria necessaria a sostenere questa visione. Un bilancio che assicura continuità ai servizi, rispetto degli equilibri e coerenza con gli indirizzi programmatici definiti nel Dup. Desidero ringraziare sinceramente gli uffici dell’Unione, il Servizio finanziario, i responsabili dei servizi e l’organo di revisione per il lavoro serio, puntuale e di qualità che ha consentito di arrivare all’approvazione di atti così rilevanti nei tempi previsti”.

“L’Unione dei Comuni continua così un percorso chiaro – conclude Termine -: non solo efficienza amministrativa, ma qualità, integrazione e rafforzamento dei servizi comuni come scelta politica a servizio dei Comuni e dei cittadini”.