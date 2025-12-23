GROSSETO – Natale non è vicino ma se qualcuno di voi ama fare i regali ai propri cari da sé credo che sia già il momento di prepararsi: così provo a darvi qualche spunto. Inutile dire che le saponette più buone al mondo le trovate da me in negozio, sono buone, naturali, profumate lasciano la pelle morbidissima ma se… dico, se avete davvero tempo e voglia di fare qualche saponetta da regalare ecco cosa potete fare.

Le saponette che vi propongo possono assumere varie forme in base allo stampo che preferite, se decidete per uno stampo grande unico potete poi tagliarle a fette e poi incartare con carta anche di riciclo o stoffa da riciclare per poi aggiungere un fiore o una corda, insomma decorare come meglio preferite.

Potete utilizzare stampi che trovate in commercio o stampi tipo piccole teglie rettangolari, vaschette di plastica per alimenti belle resistenti, teglie da plumcake oppure piccoli stampi da monoporzione tipo quelli del budino, o formine del gelato. Il materiale perfetto è la plastica, sconsigliati gli stampi di alluminio perché altera le caratteristiche del sapone e lo rende difficile da estrarlo. Ultimo consiglio ricordate sempre di infarinare con talco o amido di riso i vostri stampi prima di versare il sapone.

Sapone agli agrumi

Un pezzo di sapone di Marsiglia puro da circa 300 grammi, 250 gr di scorze intere fresche di agrumi anche misti, 4 cucchiai di olio di oliva extravergine e una tazza di acqua

Tagliate a pezzi le scorze di agrumi, aggiungete l’acqua, e frullate tutto a massima velocità ottenendo una purea uniforme, riducete il sapone a scaglie usando la grattugia del julienne, mescolate le scorze frullate, le scaglie di sapone in una pentola di acciaio o smaltata a bagnomaria e lasciate cuocere per circa 15 minuti coperto, mescolando di tanto in tanto. Quando il composto sarà ben amalgamato potete aggiungere l’olio e mescolate ancora per amalgamare bene il tutto. Preparate gli stampi con il talco per poi versare il sapone e lasciate raffreddare bene: successivamente potete estrarre il tutto lasciare asciugare ancora per qualche giorno se avete usato stampi monoporzione oppure nel caso dello stampo grande allora tagliate a pezzi come desiderate e fate asciugare il tutto girandolo ogni giorno.

La base che vi ho dato può essere usata per altre opzioni dando sfogo alla vostra creatività, usando anche oli essenziali per profumare le vostre saponette come preferite.

Divertitevi e fateci sapere

Vi ricordo che potete scriverci [email protected] per avere ulteriori informazioni o passare in negozio per qualche chiarimento.

QUI tutte le puntate di Menta e Rosmarino. Ve ne siete persa qualcuna? Recuperatela subito!

–