GROSSETO – “Nessuna offesa e denigrazione, ma la rappresentazione grafica dell’accordo contrattuale sottoscritto dalla Rsu Cgil e Uil, in merito al pagamento delle cosiddette ‘ore Covid’”. Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto commenta così la nota diffusa alla stampa dalla Uil di Grosseto.

“L’immagine in questione, che dopo alcune segnalazioni, abbiamo leggermente modificato e per la quale abbiamo inviato una nota alla Azienda Usl Toscana sud est – continua Piccini – raffigura i tre protagonisti dell’accordo: ovvero l’Azienda sanitaria e le sigle Cgil e Uil in Rsu che, a maggioranza, hanno deciso di sottoscrivere un atto contrattuale dal contenuto esclusivamente economico. È quindi naturale che tale accordo sia stato rappresentato con un simbolo grafico come le banconote, che stanno a indicare le risorse economiche ottenute, grazie alla sottoscrizione, a favore dei lavoratori della Asl Toscana sud est”.

“La nostra intenzione – prosegue Piccini – era sottolineare la nostra contrarietà rispetto a quanto pattuito e rappresentarla ai lavoratori. Non si comprende neppure perché tanto scalpore da parte di Cgil e Uil essendo convinti di aver fatto un buon accordo. La Cisl a livello nazionale ha rinnovato il contratto sanità con la contrarietà di Cgil e Uil e nonostante gli attacchi continui di questi ultimi, siamo andati avanti per la nostra strada, convinti della bontà del nostro operato. Tanto da risultare il primo sindacato in Sanità! La decisione, quindi, di interrompere le relazioni sindacali da parte di Cgil Fp e UilPl di Grosseto – prosegue Piccini -, mi lascia perplessa, perché da più di un anno, ai vari livelli, circola tra gruppi social e non solo, volantini, video, contenenti allusioni offensive e denigratorie verso la nostra organizzazione, di cui disponiamo di vari esempi. Voler ravvisare un intento denigratorio nel nostro materiale è quindi piuttosto strumentale e viene da supporre che sia un modo per sviare l’attenzione dall’accordo. Un accordo, che la Cisl Fp di Grosseto, Siena e Arezzo non ha sottoscritto perché propone a chi lo accetterà un ‘bonus premialità forfettario’, che porta nella maggior parte dei casi a importi minimali, anche inferiori a un euro l’ora. Le ore eccedenti accumulate dai dipendenti della Asl in un periodo veramente difficile della nostra sanità, come quello Covid, potevano essere pagate come straordinario in questi ultimi 4 anni, oppure recuperate con giornate di riposo. La Cisl Fp di Area Vasta, pertanto, non ha firmato questa proposta che ritiene inaccettabile rispetto allo sforzo lavorativo dei dipendenti, perché mette in campo un sistema di pagamento non equo. Grazie al nostro intervento, però, i lavoratori che non accetteranno il pagamento del ‘bonus’ potranno, in accordo con la Asl, predisporre piani di recupero di queste ore residue già lavorate, fino al 30 giugno 2026, senza l’azzeramento delle ore al 31 dicembre 2025. Ogni dipendente potrà chiedere, quindi, il recupero delle ore al 30 giugno 2026 o accettare la proposta economica della Asl, secondo i range economici previsti nell’accordo”.