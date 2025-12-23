MANCIANO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 23 dicembre, lungo la strada provinciale 159, nel tratto compreso tra Manciano e Montemerano. A intervenire sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Manciano, allertati per un’auto uscita di strada e ribaltatasi.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Pitigliano, giunti sul posto per i rilievi del caso, un’autovettura con a bordo una sola persona, una donna alla guida, ha perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata e adagiandosi sul fianco destro.

All’arrivo dei soccorritori la conducente era già riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo e, fortunatamente, non presentava condizioni preoccupanti. Dopo aver verificato l’assenza di ulteriori persone coinvolte, i Vigili del Fuoco hanno provveduto al raddrizzamento del veicolo e alla messa in sicurezza sia dell’auto sia dell’area interessata dall’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

La viabilità ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, per poi tornare regolare al termine dell’intervento.