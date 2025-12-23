CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lunedì 22 dicembre, in piazzale Salebrum a Castiglione della Pescaia, è stato inaugurato un albero di Natale diverso dal solito: l’albero per la sicurezza di Anmil, promosso dall’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Un’iniziativa dal forte valore simbolico, capace di richiamare l’attenzione su temi fondamentali come la dignità del lavoro e, soprattutto, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’albero Anmil, formato da tanti caschi anti-infortunistici vuole ricordare come il lavoro rappresenti un pilastro essenziale della vita delle persone e della comunità, ma anche come questo debba essere svolto in condizioni di totale sicurezza. Un messaggio ribadito dal presidente provinciale Anmil che, citando l’articolo 1 della Costituzione “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” ha sottolineato il dovere delle istituzioni di garantire che il diritto al lavoro, costituzionalmente riconosciuto, sia sempre tutelato e sicuro.

All’iniziativa era presente il vicesindaco Federico Mazzarello. «La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta per le istituzioni, a tutti i livelli e in ogni settore del mondo del lavoro. La partecipazione dell’amministrazione comunale – ha sottolineato il vicesindaco -, non rappresenta solo un dovere istituzionale, ma un impegno concreto verso la comunità e verso tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno escono di casa per recarsi sul proprio posto di lavoro, contribuendo al benessere delle proprie famiglie e del territorio, con il diritto sacrosanto di farvi ritorno nelle stesse condizioni».

L’assessore Sandra Mucciarini, che insieme ad Anmil ha curato l’organizzazione dell’iniziativa sul territorio comunale, ha ricordato l’importanza del diritto al lavoro e il suo inscindibile legame con il diritto alla salute del cittadino. «Vorrei ringraziare – ha detto – tutte le associazioni di categoria presenti e i sindaci intervenuti. Ogni evento che permette di parlare e dare visibilità a tematiche così rilevanti rappresenta per l’Amministrazione comunale e per il territorio un motivo di grande impegno e di profondo onore».

Presenti all’inaugurazione anche il direttore di Ance Grosseto, Mauro Carri, i collaboratori di Anmil e il deputato Marco Simiani, che hanno ribadito l’importanza degli investimenti, in particolare sulla prevenzione e sulla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e dei dispositivi. Un messaggio chiaro e condiviso: la sicurezza non si improvvisa, ma si costruisce nel tempo, investendo nella prevenzione, nella qualità delle imprese, nel rispetto delle regole e intervenendo anche sulla struttura giuridica che regola i rapporti tra le imprese.

L’Albero di Anmil, ideato da Francesco Sbolzani per la Fondazione Anmil “Sosteniamoli subito”, diventa così non solo un simbolo natalizio, ma un richiamo costante alla responsabilità collettiva verso un lavoro sicuro, dignitoso e rispettoso della vita.