GROSSETO – Un mese di dicembre nel segno della prevenzione e del contrasto al consumo e spaccio di stupefacenti: questo è stato uno degli obiettivi perseguiti dai Carabinieri del comando provinciale di Grosseto, che nei principali comuni della costa ma anche nell’entroterra hanno dato impulso ai controlli antidroga, svolti su strada, prevalentemente in autonomia (contestualmente a servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla compagnia di Grosseto e consistenti in dispositivi consistenti di pattuglie in uniforme e in abiti civili nel centro e in altre zone mirate), ma anche in collaborazione con gli assetti di controllo del territorio rientranti nell’operazione “strade sicure” dove il contingente militare dell’Esercito Italiano, in base alle direttive della Prefettura di Grosseto e definite nel contesto del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, viene impiegato sul centro di Grosseto con compiti di vigilanza di aree sensibili.

Otto persone nel capoluogo sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti: in un caso, uno straniero è stato notato mentre fumava una sigaretta contenente hashish. Con sé, la persona aveva altro hashish per confezionare almeno altri due “spinelli”.

In altre circostanze, la sostanza trovata è stata cocaina, che insieme all’hashish è lo stupefacente trovato nel corso dei controlli.

Riscontri positivi sono giunti anche da alcuni controlli svolti presso il centro commerciale “Gorarella”, dove il consumo di stupefacenti riguarda i più giovani.

Numerosi riscontri sono stati effettuati anche nella zona del golfo di Follonica e nell’entroterra, in particolare a Massa Marittima, dove alcuni posti di controllo eseguiti in prossimità di zone boschive hanno restituito positivi risultati. In tutto, i soggetti trovati in possesso di stupefacenti in quella zona sono stati 15: in molti casi si tratta di stranieri trovati in possesso di hashish e cocaina.

Non è mancato, in un comune dell’entroterra, un giovane che deteneva in casa oltre 100 grammi di marijuana: tuttavia, le circostanze di fatto in cui è stato trovato lo stupefacente, e le condizioni del ragazzo, hanno fatto emergere come quella detenzione fosse destinata a un uso esclusivamente personale. In un altro caso, infine, è stato trovato del metadone.

Nei confronti di tutti i possessori si è proceduto alla segnalazione alla Prefettura competente per residenza, come previsto dalla normativa. Dove le condizioni lo prevedono, i Carabinieri hanno inoltre proceduto al ritiro di titoli di polizia, patenti di guida e altre misure connesse con quanto stabilito dall’art. 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti.