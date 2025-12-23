SORANO – « In merito a quanto uscito sulla stampa in questi ultimi giorni mi pare doveroso nel rispetto dei miei concittadini fare alcune precisazioni». Esordisce così il sindaco di Sorano, Ugo Lotti, in una lettera aperta.

«In primis – afferma il primo cittadino – respingo con fermezza, e con ampia possibilità di prova, le accuse del gruppo dei cinque consiglieri comunali, rese pubbliche attraverso gli organi di informazione, accuse non vere, denigratorie e prive di qualsiasi fondamento, se non quello di mettere in cattiva luce l’operato del sindaco, impegnato 24 su 24 alla risoluzione dei problemi del territorio».

«Si ricorda anche in proposito che il Comune parla attraverso gli atti che ci dicono che ad oggi sono state redatte circa 130 deliberazione di giunta tutte approvate ad una unanimità. Mi viene da chiedere chi sia il regista interno ed esterno di siffatta disinformazione».

«In questi mesi l’amministrazione comunale, ha operato su più fronti, realizzando ed avviando numerosi interventi di manutenzione e riqualificazione che hanno interessato strade, piazze, giardini pubblici, cimiteri e infrastrutture essenziali, oltre al potenziamento della pubblica illuminazione e alla sicurezza della viabilità. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e monumentale sulla fortezza Orsini e nei borghi di Sovana, Castell’Ottieri e San Giovanni delle Contee, insieme ad opere di messa in sicurezza e consolidamento del territorio».

«Parallelamente l’amministrazione ha continuato a garantire un impegno significativo nel settore sociale, destinando risorse ed attenzioni ai servizi alla persona, al sostegno delle fasce più fragili della popolazione, alle famiglie, agli anziani e ai soggetti in difficoltà, in collaborazione con i servizi territoriali competenti. Un lavoro spesso meno visibile rispetto alle opere pubbliche, ma fondamentale per tenere insieme la comunità e rispondere ai bisogni quotidiani dei cittadini. Le opere realizzate e i servizi garantiti sono il segno concreto del grande lavoro fatto e di quello che resta ancora da fare per un Comune come Sorano».

«Io come sindaco, gli assessori Sergio Carrucola, Danilo Goscilo e la consigliera comunale Samanta Barzi, siamo chiamati ad onorare il mandato ricevuto, lavorando con responsabilità, senso delle istituzioni e spirito di servizio, fatto che i firmatari della lettera non hanno ben presente, insieme alla responsabilità della scelta compiuta dai cittadini che li hanno eletti».

«Qualche dato per comprendere l’attività dell’amministrazione comunale: Sociale e pubblica istruzione, anno 2025; risorse per il servizio mensa, per l’appalto del servizio della stessa, per il sostegno allo studio, per il contributo a favore della banda musicale, per la promozione della attività sportiva, per i servizi di assistenza alla persona, per gli interventi a favore dei soggetti non autosufficienti, per il trasporto sociale, per il sostegno alla casa di Hilde, per interventi a favore della struttura Piccolomini, per la gestione associata dei servizi sociali, per i pasti a domicilio, per l’acquisto di mezzi di trasporto, in particolare della navetta, resa possibile anche grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze. Il tutto per un totale di 293.000 euro circa».

«Lavori pubblici anno 2024: per gli investimenti in tale settore, riferiti al secondo semestre del 2024, è stata investita la somma di 128.800 euro».

«Lavori pubblici anno 2025: anche in questo caso le risorse investite ammontano all’importo totale di euro 212.000. Ad esso si debbano aggiungere opere minori in economia diretta, per un ulteriore importo di 76.000 euro. Altri lavori pubblici portati a compimento quali: Ampliamento cimitero di Sorano; Rigenerazione della comunità di San Giovanni delle Contee; Riqualificazione della aree del borgo di Castell’Ottieri per un totale di euro 650.000; Altri interventi che vedranno la luce nel prossimo anno: Sistemazione spondale del fosso dei Roggi, nella frazione di Montevitozzo; Efficientamento energetico del complesso scolastico di Sorano; Riqualificazione e valorizzazione del complesso monumentale della Fortezza Orsini; Intervento di consolidamento dell’area sottostante piazza Vanni; Realizzazione della passerella del museo San Mamiliano di Sovana; Intervento di restauro e messa in sicurezza della Fortezza Orsini. Per un totale di 1.357.000 euro»

«Altre attività: eventi nell’anno 2025 per un importo di 50.000 euro circa, oltre gli spettacoli quali Miss Italia e Dilettando con Avis. Miglioramento dei servizi demografici per un servizio moderno che risponde alle richieste del cittadino».