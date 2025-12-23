GROSSETO – Aderendo all’iniziativa “129 piazze per il Sì” promossa dall’unione delle Camere penali italiane anche la camera penale di Grosseto (che riunisce gli avvocati penalisti della provincia) darà vita ad un dialogo con i cittadini a partire dal 23 dicembre in piazza Socci «al fine di spiegare le ragioni a sostegno del sì al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati distribuendo anche materiale informativo».

«L’attuale riforma – afferma il consiglio direttivo della Camera penale – si è originata dalla raccolta di firme del 2019 per la proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto la separazione delle carriere».

La posizione delle Camere penali «non è una posizione di tipo partitico, trattandosi di una associazione “trasversale” e apartitica, ma intende sostenere le ragioni del sì trattandosi di una battaglia tesa a tutelare il giusto processo e completare la transizione verso un sistema processuale realmente accusatorio che, per essere tale, necessitava di quest’ultimo tassello» conclude l’avvocato Romano Lombardi segretario della Camera penale di Grosseto.