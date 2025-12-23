GROSSETO – Approvata dal Consiglio comunale la proposta riguardante alienazioni e valorizzazioni di immobili di proprietà dell’Ente per le annualità 2026/28: piano da un milione e 766mila euro.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ricorda che “un’efficace gestione del patrimonio immobiliare rappresenta obiettivo di fondamentale importanza per gli Enti locali, poiché solo tramite una corretta gestione di questo può essere ottenuta una valorizzazione e un proficuo utilizzo degli spazi”.

Il piano di valorizzazioni e alienazioni consente infatti di razionalizzare l’azione amministrativa dell’Ente tramite il reperimento di risorse integrative rispetto alle abituali forme di finanziamento. Il servizio Patrimonio del Comune ha dunque effettuato una ricognizione nell’ambito degli immobili di proprietà e avviato il processo per la redazione delle perizie tecniche e di stima relative all’anno 26/28.

“Sulla base di manifestazioni di interesse e valutazioni politiche di opportunità vengono svolte analisi in sede di istruttoria tecnica: ciò determina quanto approvato in Consiglio, ovvero – sottolinea l’assessore al Patrimonio Riccardo Ginanneschi – un elenco di diciotto lotti che corrispondono a un patrimonio che ammonta a un valore complessivo di un milione e 766mila euro. Il piano alienazioni è costituito da beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente e dunque suscettibili di valorizzazione o, appunto, dismissione da qui al 2028 comprendente dieci aree a verde, due edificabili, un magazzino, un immobile, due aree Pip e due zone edificabili”.