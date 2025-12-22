GROSSETO – «Contenuti offensivi e lesivi dell’immagine della Uil contenuti in un volantini» per questo la Uil Fpl con una Pec ha interrotto i rapporti con la Cisl Funzione pubblica.

Il volantino, secondo quanto riporta la Uil, è stato diffuso dalla Cisl Fp. Per questo il sindacato ha interrotto «con decorrenza immediata per quanto riguarda trattative e altre attività sindacali relative all’ambito dei comparti di competenza connessi a sanità, enti locali e terzo settore».

«Nel volantino si allude in modo esplicito ad un accordo che sarebbe scaturito con l’azienda con immagini esplicite che mettono sul tavolo denaro per saldare le eccedenze orarie accumulate dai lavoratori negli anni. Quello che sorprende è una volontà di rottura da parte della Cisl fp ad ogni livello istituzionale. Indigna il linguaggio usato ed esplicitato nel volantino, un linguaggio che non fa parte di un confronto civile, anche acceso se necessario, che dovrebbe essere alla base dei rapporti anche tra organizzazioni sindacali».

«Nel caso specifico della questione si usano termini offensivi – prosegue la nota della segreteria di area vasta Toscana sud est – e la Uil Fpl evidenzia come, da parte della Cisl Fp, non sia stata avanzata nessuna proposta alternativa e si è limitata a domande e osservazioni che nulla hanno a che vedere con la soluzione concreta del problema. Così come si rileva che sulla liquidazione dei progetti finanziati dalla Regione si è cercato solo di ritardare i pagamenti ai lavoratori che si sono sacrificati e si stanno sacrificando per mantenere i servizi».

«Infine sono molti i lavoratori che ringraziano per la firma della Cisl Fp sul nuovo contratto di lavoro che ha portato poche risorse, rispetto alla perdita del potere di acquisto, nelle tasche di chi continua a mantenere alti i livelli di un servizio sanitario sempre più indebolito da tagli e carenza di professionisti. Da oggi pertanto la Uil Fpl interrompe i rapporti con la Cisl Fp, auspicando per il futuro un comportamento più rispettoso nel linguaggio che non ha nulla di civile».