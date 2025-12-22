GROSSETO – Trasferta a Firenze per gli Under 18 biancorossi Diego Vena e Thomas Chechi. Con la maglia del Tirreno i due talenti del Grosseto Rugby Club hanno giocato l’ulteriore spareggio per prendere parte al campionato interregionale contro il Perugia: partita molto combattuta con alcune decisioni arbitrali molto discusse, ma alla fine i tirrenici hanno stretto i denti e vinto 26-24.

A vedere la partita anche un ospite speciale, ovvero Lorenzo Cannone dell’Italrugby, che gentilmente si è prestato alla foto di rito; il giocatore professionista era a Firenze per la presentazione del libro “I tre moschettieri del rugby”, scritto assieme al fratello Niccolò e al compagno di Nazionale Ross Vintcent.