Foto di repertorio

FOLLONICA – Da una parte la prossima disponibilità dell’immobile realizzato per il Polo 0-6 al Parco centrale, dall’altra i lavori antisismici del plesso di via Varsavia che obbligheranno il Comune a trasferire i bambini della scuola dell’Infanzia I Melograni in un’altra struttura a partire dall’anno scolastico 2026/27.

Il Comune di Follonica, a seguito di queste novità e delle relative riunioni propedeutiche a questi cambiamenti, ha comunicato alle dirigenti scolastiche la soluzione sperimentale studiata, come dichiara l’assessore ai Servizi educativi Stefania Turini: “È stato infatti ritenuto opportuno trasferire temporaneamente, e comunque fino al termine dei lavori previsto a giugno 2028, i bambini e le bambine della scuola I Melograni alla scuola dell’Infanzia di via Marche, per poi fare ritorno nella scuola ristrutturata. Questo permetterà di intraprendere al contempo un percorso del Polo 0-6 con la scuola di via Marche, che, trasferendosi momentaneamente al Parco Centrale, consentirà al comprensivo di riferimento di avviare intanto un progetto educativo nella nuova sede. Progetto che continuerà (quando il Polo 0-6 sarà al completo e anche i bambini di via Marche faranno rientro nella loro sede) questa volta in via definitiva secondo le basi pedagogiche e metodologiche gettate in via sperimentale già a partire dal prossimo anno scolastico”.

Su quale base è stata fatta questa valutazione? “L’Amministrazione comunale si è posta come obiettivo principale quello di migliorare l’offerta formativa sia in termini di qualità che in termini di valutazione di impatto numerico e logistico, anche in vista del futuro”, conclude Turini.

Per ricapitolare, ecco tutti gli spostamenti attesi a partire dal 2026: già da gennaio – come annunciato a suo tempo alle scuole coinvolte e alle famiglie – i bambini delle elementari Don Milani saranno spostati in via Buozzi fino alla conclusione dei lavori alla sede della scuola di via Varsavia. Da settembre invece i bambini della scuola materna I Melograni (sempre plesso di via Varsavia) andranno in via Marche, mentre i piccoli alunni di via Marche troveranno sede nella nuova scuola del Parco Centrale fino a giugno 2028.