GROSSETO – “Siamo stati anche troppo bravi”. Il coach Luca Faragli commenta così la sconfitta della Gea Basketball Grosseto sul campo del Basket Femminile Porcari per 64-39, nella nona giornata del campionato di serie C. Le ragazze biancorosse, in settimana, hanno perso, per vari motivi, quattro giocatrici importanti (Borellini, D’Antoni, Nunziatini e Benedetti) e poco prima della partenza hanno dovuto fare i conti anche con il forfait della miglior realizzatrice, Teresa Vallini.

Con sole otto giocatrici a referto, dunque, la Gea ha cercato di arginare la voglia di riscatto della formazione lucchese, reduce da tre sconfitte consecutive. La gara si è praticamente decisa nel primo quarto, in cui Porcari ha messo a segno un parziale di 17-4. Le grossetane hanno cercato di reagire, ma sono andate al riposo sotto di 18 punti (34-16). Il quintetto di casa hai raggiunto anche i 30 punti di margine, prima di chiudere a 25, dopo un tentativo di rimonta disperato di Faragli e compagne.

“In otto abbiamo fatto quel che abbiamo potuto – commenta l’allenatore Luca Faragli – Porcari, dopo aver firmato un break di 13 punti nel primo quarto, era con l’entusiasmo a mille e noi purtroppo non riuscivamo a rientrare in partita. Solo nell’ultimo periodo, con una zona press, siamo riusciti a guadagnare qualcosa e a chiudere con un onorevole -25”.

“Godiamoci le vacanze e una classifica che tutto sommato lascia aperta qualsiasi soluzione – conclude Faragli – a patto di sfruttare al massimo i prossimi impegni. Torneremo in campo il 17 gennaio, in casa contro Altopascio, sperando di recuperare le cinque pesanti assenze con le quali ho dovuto fare i conti per questa trasferta”.

B.F. Porcari-Gea Basketball Grosseto 64-39

GEA GROSSETO: Pepi 2, Mery Bertaccini 8, Panella 4, Vannozzi 2, Emma Bertaccini 9 Merlini 1, Cipolletta 3, Faragli 10. All. Luca Faragli.

ARBITRO: Profeti di Rosignano Marittimo.

PARZIALI: 17-4, 34-16; 52-24.