GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 22 dicembre 2025

Ariete intraprendente: ma oggi c’è bisogno di metodo.

Toro stabile: inizi la settimana con buon ritmo.

Gemelli frizzante: ma rischi di essere dispersivo.

Cancro riflessivo: oggi preferisci silenzio e profondità.

Leone deciso: ma più flessibile del solito.

Vergine precisa: affronti ogni dettaglio con rigore.

Bilancia equilibrata: ottime relazioni professionali.

Scorpione intenso: ma oggi lasci andare qualcosa.

Sagittario ottimista: giornata stimolante.

Capricorno, segno del giorno, sarà tenace, paziente, lucido: oggi sai esattamente dove andare e come.

Consiglio escursione: percorri il sentiero fino alla Fortezza di Talamonaccio, in cima al promontorio: da lì si vede tutto, proprio come te.

Acquario innovativo: ma con i piedi a terra.

Pesci empatici: ma oggi anche molto organizzati.