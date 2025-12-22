GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 22 dicembre 2025
Ariete intraprendente: ma oggi c’è bisogno di metodo.
Toro stabile: inizi la settimana con buon ritmo.
Gemelli frizzante: ma rischi di essere dispersivo.
Cancro riflessivo: oggi preferisci silenzio e profondità.
Leone deciso: ma più flessibile del solito.
Vergine precisa: affronti ogni dettaglio con rigore.
Bilancia equilibrata: ottime relazioni professionali.
Scorpione intenso: ma oggi lasci andare qualcosa.
Sagittario ottimista: giornata stimolante.
Capricorno, segno del giorno, sarà tenace, paziente, lucido: oggi sai esattamente dove andare e come.
Consiglio escursione: percorri il sentiero fino alla Fortezza di Talamonaccio, in cima al promontorio: da lì si vede tutto, proprio come te.
Acquario innovativo: ma con i piedi a terra.
Pesci empatici: ma oggi anche molto organizzati.