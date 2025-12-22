CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La lista civica L’Alternativa lancia una raccolta fondi “concreta e urgente” per migliorare l’ambulatorio medico di Buriano.

“Un presidio fondamentale per tutta la comunità – afferma il gruppo di opposizione castiglionese -. L’obiettivo è l’acquisto di due persiane e di un condizionatore d’aria, interventi semplici ma indispensabili per garantire dignità, comfort e sicurezza a pazienti e personale sanitario. I consiglieri della lista civica L’Alternativa daranno il buon esempio: devolveranno interamente il gettone di presenza dell’anno 2025 come primo contributo alla raccolta”.

“Negli anni Buriano è stata progressivamente privata di servizi, attività e opportunità, perdendo attrattività sia per i residenti sia per i visitatori – proseguono -. Noi crediamo che la salute non possa aspettare e che un territorio viva solo se chi lo abita se ne prende cura, insieme. Ora tocca a tutti noi. Anche un piccolo contributo può fare la differenza. Nei prossimi giorni ci rivolgeremo agli uffici comunali per chiedere tutte le opportune autorizzazione per l’esecuzione dei lavori. Chi desidera contribuire può rivolgersi a: Ianetta Giannotti, Aldo Iavarone”.