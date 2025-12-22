GROSSETO – La Cittadella dello Studente che cambia volto, i cantieri della ciclabile tirrenica lungo tutta la costa maremmana e lo sguardo rivolto alle prossime elezioni provinciali. È Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto e sindaco di Roccastrada, l’ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè.

Con Limatola si parte da uno dei progetti simbolo per il capoluogo: la Cittadella dello Studente. Un intervento articolato che punta sulla pedonalizzazione dell’area, resa possibile al termine dei lavori del Comune di Grosseto in via dei Barberi, e su una serie di investimenti finanziati dal Pnrr. Tra questi l’impiantistica sportiva all’aperto, che sarà completata entro la primavera, e la palestra dei Rosmini, oggetto di un investimento da 2 milioni e 9, anch’essa finanziata con fondi Pnrr e destinata al collaudo entro giugno.

Dal centro città alla costa, con uno sguardo che abbraccia tutta la provincia. Altro tema centrale della chiacchierata è la ciclabile tirrenica, un’infrastruttura strategica che da Follonica a Capalbio attraversa circa 100 chilometri di territorio. La Provincia di Grosseto è soggetto attuatore per conto della Regione Toscana: i tratti finanziati dal Pnrr saranno completati e collaudati entro il 30 giugno, mentre per le porzioni sostenute da altri fondi statali e regionali i lavori proseguiranno anche oltre questa scadenza.

Infine, uno sguardo al futuro istituzionale. Il mandato del presidente è in scadenza e si avvicinano le elezioni provinciali, elezioni di secondo livello alle quali partecipano sindaci e consiglieri comunali del territorio. La finestra prevista dalla legge è quella di marzo, con le date del 15 o del 22 come ipotesi più probabili, anche se a livello nazionale è stato presentato un emendamento per spostare tutte le elezioni provinciali del 2026 al 18 ottobre, in un unico election day. In attesa di decisioni definitive, la macchina organizzativa è già pronta per il voto primaverile.

