GROSSETO – Nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, una squadra dei Vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta in via Vetulonia, dove un ramo di una pianta è caduto sopra un mezzo della Sei Toscana.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione della parte di pianta finita sul veicolo e, successivamente, all’abbattimento dell’intero tronco, risultato in condizioni di discreto ammaloramento e potenzialmente pericoloso.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco, Polizia municipale e Polizia stradale di grosseto

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone.