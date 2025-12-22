GROSSETO – Quarantaquattro punti in diciassette giornate, con 33 gol all’attivo e 11 al passivo, una sola sconfitta e sedici risultati utili di fila. Al giro di boa di fine dicembre questo è il Grosseto targato Paolo Indiani, nonché la squadra che ha fatto meglio di tutte le altre 161 squadre militanti nei nove gironi della Serie D, come ha ricordato nel dopopartita col Ghiviborgo il ds Filippo Vetrini (foto di Polo Orlando).

Nel girone E la seconda Seravezza e la terza Tau Altopascio non perdono il ritmo vincendo entrambe – fra le mura amiche – rispettivamente con due e ben cinque gol di scarto, ma l’1-0 biancorosso a spese dei lucchesi ha un valore specifico altissimo. Il doppio giallo a Sabelli ha significato venti minuti più recupero di inferiorità numerica e sofferenza contro un rivale che nella ripresa aveva subito ingranato la marcia, desideroso di rimediare alla mezza gaffe del 2008 Butano che aveva spianato la strada all’acuto di Sacchini. Ma i giovani del Ghiviborgo, pur correndo e ritrovandosi più volte faccia a faccia con Marcu, non sono riusciti a batterlo: glaciale e rapido, il portiere maremmano classe 2007 con trascorsi juventini ha detto no a Boiga e compagni e ha blindato il sesto 1-0 in campionato dei suoi, guadagnandosi sia il titolo virtuale di miglior giocatore sia gli ultimi applausi di un pubblico in estasi che lo ha aspettato, applaudito, lodato e ringraziato.

Grosseto, brindisi natalizio contro il Ghiviborgo

Le leader dei nove gironi della Serie D ed i punti finora conquistati:

A: Vado 41

B: Folgore 35

C: Treviso 43

D: Lentigione 38

E: Grosseto 44

F: Ostiamare 42

G: Scafatese 39

H: Paganese 34

I: Savoia, Nuova Igea, Nissa 31

La classifica del girone E:

Grosseto 44 punti; Seravezza 37; Tau Altopascio 36; Foligno, Prato 29; Siena, Terranuova Traiana 25; San Donato Tavarnelle 24; Ghiviborgo 23; Aquila Montevarchi 21; Orvietana, Sporting Trestina 20; Follonica Gavorrano, Scandicci 19; Camaiore 18; Sansepolcro 12; Cannara 11; Poggibonsi 7.