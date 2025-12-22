GAVORRANO – Una mattinata all’insegna della solidarietà e dello spirito natalizio quella di sabato 20 dicembre, quando i volontari della Croce Rossa, insieme al sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri e a Babbo Natale, hanno incontrato i bambini delle famiglie seguite dal progetto Gavorrano Solidale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune e portata avanti da anni, ha permesso di regalare ai più piccoli un momento di gioia e condivisione: giochi e dolci sono stati donati ai bambini e alle loro famiglie, trasformando la mattinata in un’occasione speciale di vicinanza e attenzione verso chi si trova in una situazione di difficoltà.

Un gesto semplice ma carico di significato, che conferma l’importanza della rete di solidarietà costruita sul territorio grazie all’impegno costante dei volontari e al supporto dell’amministrazione comunale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco Stefania Ulivieri per la presenza e la disponibilità dimostrata, segno concreto dell’attenzione dell’istituzione verso le fasce più fragili della comunità.

Un’iniziativa che ha saputo unire solidarietà, collaborazione e clima natalizio, regalando sorrisi e un messaggio di speranza alle famiglie coinvolte.