FOLLONICA – Una piccola “Olimpiade” con tanti giovani atleti appassionati di discipline diverse, tutti riuniti per “Palagolfo in festa”. L’evento è andato in scena al palazzetto di Follonica domenica 21 dicembre ed è stato un bel modo per farsi gli auguri di buon Natale celebrando al contempo i vari sport praticati in città.

La giornata si è aperta con l’arrivo degli atleti e con il raduno nel campo principale del Palagolfo. Poi il il taglio del nastro del sindaco Matteo Buoncristiani, che ha ringraziato tutti i partecipanti insieme all’assessore allo Sport Azzurra Droghini. Protagonista della presentazione anche Stefano Palmieri, campione follonichese e membro della nazionale italiana di golf non vedenti. Insieme al presidente di Follonica Sport Giorgio Nobili e all’organizzatrice Barbara Antonini, il presentatore Luca Bani ha dato il via alla manifestazione.

Tra musica, applausi e sorrisi gli atleti si sono esibiti nelle loro discipline nel campo centrale, negli altri campi all’interno del palazzetto e nello spazio all’esterno. Nello spiazzo davanti al Palagolfo spazio anche ai motori, alla vela e ad altri sport. Una giornata che ha mostrato come sia possibile far convivere discipline e idee si sport diverse, anche grazie all’inclusione delle persone con disabilità e alla presenza delle varie associazioni di volontariato come Croce Rossa, Avis, Davide Mancini Odv “Ancorati al cielo”, Istituto per la famiglia, Protezione Civile, Vab, Cooperativa Arcobaleno e Biglie Sciolte.

Tra le società presenti Pallavolo Follonica, Follonica Basket, Asd Balance, Pallamano Follonica, Exedra Danza Ritmica, Officina Dance Studio, Nippon Budo Follonica, Sport Karate Follonica, Follonica Gavorrano Calcio, Hockey Follonica, Società Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, Circolo ippico “Palazzi”, Motoclub Follonica, Maremma Corse, Fiat 500 Club Italia, 50 Run, Pattinaggio artistico Follonica.