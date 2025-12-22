GROSSETO – Festa grande alla sala del Consiglio comunale con le premiazioni per le eccellenze dello sport 2025, riconoscimento del Comune di Grosseto per società e atleti che si sono distinti con la loro attività durante l’anno che va concludendosi.

“Si rinnova così – sottolinea l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – un appuntamento divenuto tradizione. Possiamo vantare davvero tantissimi atleti di pregio che riescono a primeggiare anche a livello nazionale. Il nostro ruolo è quello di dar loro tutti gli strumenti e il supporto necessari affinché passione sportiva e abilità emergano con forza e durino nel tempo. I risultati ottenuti sino a oggi ci danno ragione: Grosseto è sempre più culla di sport, luogo vivace in cui società e singoli riescono a esprimersi al meglio. Personalmente – conclude Rossi – quello dedicato alle eccellenze dello sport grossetano è forse uno dei momenti cui tengo di più durante l’anno amministrativo: con lo scorrere del tempo noto con piacere che tanti sono i nuovi talenti, ma tanti sono anche coloro i quali una volta trovata la propria strada sportiva riescono a ripetersi e addirittura a migliorarsi, segno inequivocabile di forza di volontà, preparazione, sacrificio”.

Tutti i premiati:

Asd Pattinatori Maremmani

Giulia Baricci, 2a classificata in tappa Coppa Europa, campionessa italiana nel giro a cronometro, campionessa regionale pista nel giro a cronometro e nella 3000 metri a punti, campionessa regionale strada nella 300 metri sprint e 3000 metri a punti; Chiara Baricci, campionessa regionale staffetta con Giulia Baricci; Jessica Tei, campionessa regionale strada 50 metri a cronometro, 200 metri sprint e 1000 metri in linea.

Asd Judo Sakura Grosseto

Nicoleta Bularga, secondo posto Fijlkam al campionato italiano A2 tenutosi ad Andria (Ba) il 30 marzo 2025 nella categoria Junior (under 21) -70kg femminili; Alessandra Piatto, primo posto Fijlkam al campionato regionale tenutosi a Piombino il 06 aprile 2025 nella categoria Esordienti B (under 15) -52kg femminili.

Csd Ymca

Squadra Under 12 Baseball, campioni regionali campionato federale Fibs; squadra Under 18 Baseball, campioni regionali campionato federale Fibs; Riccardo Sgnaolin, medaglia d’argento al campionato europeo Under 12 baseball con la nazionale italiana di categoria.

Asd Judo Grosseto

Giacomo Scadurra, Giovanni Lenzi, Matteo Mazzi ed Ettore Galluzzi, terzi classificati ai campionati italiani Fijlkam a squadre Junior – Senior disputati al Palapellicone di Ostia in data 18 ottobre 2025.

Asd Atletica Leggera Grosseto Banca Tema

Mattia Bartolini, campione italiano Allievi 2025 lancio del disco kg. 1,500; Gabriele D’Amico, campione italiano Allievi 2025 m. 200 indoor; Riccardo Rabai, 2° ai campionati italiani Allievi 2025 marcia su strada km. 10; Federico Fedi, campione italiano 2025 m. 400 hs categoria Sm45; Chiara Aceto, 2° ai campionati italiani 2025 salto in lungo Sf 40 (classificatasi al primo posto a livello regionale); Filippo Bonucci, campione toscano Allievi 2025 m. 2.000 siepi; Filippo Cappagli, campione toscano 2025 assoluto lancio del disco kg. 2,000; Arianna Cipriani, campionessa toscana 2025 Promesse km. 5 su pista; Anselme Faragli, campione toscano 2025 Allievi decathlon; Daniel Dante Merli, campione toscano 2025 Allievi m. 60 hs; Thomas Nencini, campione toscano 2025 Allievi m. 400; Sergio Mori, campione toscano 2025 m. 800 categoria Sm45; Alessandro Duchini, categoria Junior, campione toscano metri 3000.

Asd Odissea 2001

Vittoria Abbruzzese, campionessa del mondo Latin Style e Latin Show (categoria Children) al campionato mondiale Ido in Polonia; Aurora Pellegrini, 2a classificata al campionato mondiale Ido in Polonia; Margherita Magara, 3a classificata al campionato mondiale Ido in Polonia; Enzo Alocci e Lorella Rossi, 2a posizione a Lione (Francia) il 15 febbraio e 2a posizione a Nizza (Francia) il 2 maggio; squadra “Vichinghi” e squadra “Money Money” (Alice Pierini, Gaia Lepore, Lorenzo Biagiucci, Sofia Serrao, Sofia Del Mecio, Sara Tucci, Sara Solito, Melissa Giron Florez, Michela Bogi), 1° posto al campionato italiano Fidesm a luglio nelle discipline Synchro Dance e Choreographic Dance; squadra Flamenco (Sofia Nati, Giulia Haivaz, Nicol Savelli, Emma Fabbri, Aurora Bracci, Chiara Bracci, Federica Ricci, Giada Terzaroli, Cristian Mignarri, Martina Corazzi, Anita Benucci, Alice Milli, Giorgia Lini), 1° posto al campionato italiano Fidesm a luglio nella disciplina Sincro Freestyle.

Asd Lady Francesca

Silvio Nanni e Paola Corridori, campioni Coppa Italia Fidesm categoria 61/64 classe B2; Riccardo Biondi e Elisabetta Corti, vice campioni italiani categoria 55/60 classe C; Luciano Romani e Ada Prontu, vincitori Coppa Italia Fidesm 70/74 B3; Pier Luigi Grandini e Leonardo Aluigi, vice campioni italiani Salsa Shine duo over 16 As; Leonardo Aluigi, terzo classificato Merengue Shine 19/27 A; Pier Luigi Grandini, terzo classificato Merengue Shine 19/34 As; Denise Baricci, campionessa italiana assoluta Merengue Shine 16/18 As e campionessa regionale Bachata Shine, Salsa Shine e Merengue Shine 16/18 As; Pier Luigi Grandini e Sofia Scarpelli, campioni regionali 28/34 As; Serena Manno, campionessa regionale Bachata Shine 19/27 C e Salsa Shine 19/27 C; Arianna Sechi, campionessa regionale Salsa Shine C, Merengue Shine C e Bachata Shine C; Jennifer Raimondo, vicecampionessa Bachata Showcase 16/18 B e terza classificata al campionato italiano Salsa Shine 16/18 B; Chiara Santese, campionessa regionale Salsa Shine 16/18 C; Arianna Rossi, campionessa regionale Bachata Shine 8/11 D, Salsa Shine 8/11 D e Merengue Shine 8/11 D; Gaia Martina Panico, 1° posto Hip Hop 15/16 classe C (regionale) e 2° posto Street Dance Show 15/16 classe U (italiano); Noemi Gangi e Gaia Martina Panico, 1° posto Hip Hop duo over 17 classe B (regionale); Eva Gonnelli, 1° posto Hip Hop 13/14 classe C (regionale); Pier Luigi Grandini, 2° posto Street Dance Show over 17 classe U (assoluto) e 3° posto Street Dance Show over 17 classe U (italiano).

Polisportiva Barbanella Uno Asd

Alessia Lori, campionessa nazionale categoria Ld3 base Junior 1; Miriam Di Gregorio, 3a classificata nazionale categoria Lc3 base Allieve 2; squadra (Ede De Santis, Maria Gisella Gaggioli, Gioia Greco e Margherita Rossi), campionesse d’italia categoria Lb3 Giovanissime; squadra (Emma Mori, Aurora Romiti, Miriam Di Gregorio e Mia Del Ghianda), 3° posto nazionale categoria Lc3 base Allieve; Petra Parmesani, 2a classificata categoria Ld3 base Allieve 5; Alessia Lori, campionessa regionale categoria Ld3 avanzato Junior 1; Petra Parmesani, campionessa regionale categoria Ld3 avanzato Allieve 5; Maria Gisella Gaggioli, campionessa regionale categoria Lb3 base Allieve 2; Ede De Santis, campionessa regionale Lb3 base Allieve 1; Giulia Lori, campionessa regionale categoria Ld3 base Allieve 4; Mia Del Ghianda, campionessa regionale categoria Lc3 base Allieve 3.

Circolo Tennis Grosseto Asd

Anna Nerelli, tre titoli internazionali Under 18 nel singolare, 3a classificata ai campionati italiani Under 15 singolare, 1a classificata ai campionati italiani nel doppio e rappresentante dell’italia ai campionati europei; Rachele Saleppico, 2a classificata ai campionati italiani di doppio Under 14 a Verona; squadra (Anna Nerelli, Rachele Saleppico e Giulia Duchini), campionesse italiane a squadre Under 16 per il quarto anno consecutivo.

Asd Artistica Grosseto

Matilde Micheloni, 1a classificata Lb3 base A5; Gioia Carrino, 1a classificata Lb3 base A1; Elena Morini, 1a classificata Lb3 avanzato A4; Valeria Vagaggini, 2a classificata Lc3 base S2; Lucrezia Lippi, 2a classificata Ld3 base S2; squadra (Elena Silli, Alice Pardini, Carlotta Lucetti, Maddalena Conte), 2a squadra classificata La3 base Giovanissime; squadra (Sofia Castellese, Carlotta Croci, Matilde Micheloni ed Elena Morini), 2a squadra classificata Lb3 base Allieve; squadra (Linda Di Clemente, Benedetta Ghini, Lucrezia Lippi, Elena Nocchi e Lavinia Rusci), 2a squadra classificata Lc3 avanzato J/S; Roberta Antonelli, 3a classificata Lb3 base J2; Elena Corradini, 2a classificata Lb1 A3 (nastro); Martina Giuggioli, 3a classificata Lb1 J1 (fune); Rocco Papandrea, primo classificato La A3; Igor Vasile, secondo classificato Lb J.

Asd Nuoto Grosseto

Alice Paioletti, 1a classificata 4×100 stile libero Mediterranean Cup a Belgrado, 2a classificata 200 misti e 3a 200 stile libero ai criteria nazionali, campionessa regionale nei 50 e 100 stile libero e nei 200 misti categoria Juniores 2010.