GAVORRANO – Dopo dieci anni di attività, l’associazione Operazione Cuore annuncia la chiusura ufficiale delle proprie attività, prevista per l’estate del 2026. La decisione, maturata dopo una lunga riflessione personale, nasce dal bisogno della fondatrice di fermarsi come ente, senza però abbandonare l’impegno nel volontariato.

La fondatrice, Laura Romeo, in una lettera aperta spiega infatti questa decisone, sottolineando che il suo impegno solidale proseguirà attraverso il sostegno a un’altra realtà, con particolare attenzione a carceri, adolescenti e bambini

“Cari sostenitori, donatori, amici di viaggio – scrive Romeo -, scrivo questa lettera con il cuore aperto e con grande rispetto per ognuno di voi. Dopo dieci anni di cammino, di progetti, di sogni condivisi, desidero comunicarvi che l’associazione Operazione Cuore, come ente, chiuderà ufficialmente le proprie attività nell’estate del 2026”.

“È una scelta maturata nel tempo, nata da una profonda riflessione”

“Dieci anni di attività prima come progetto poi come ente mi portano oggi a riconoscere il bisogno di fermarmi. Questo, però, non significa che come persona chiuda il mio cuore al volontariato. Ho sempre creduto nell’aiuto concreto e in questi dieci anni ho imparato tantissimo, ho incontrato persone straordinarie, ho capito con chi Operazione Cuore poteva camminare e con chi no, con chi costruire e con chi fermarsi”.

“Ci sono state emozioni fortissime: gioia, felicità, segnali chiari che ciò che stavamo facendo aveva un impatto reale, concreto, umano. E ci sono state anche profonde delusioni, notti in cui le lacrime scendevano perché quando credi davvero in qualcosa, con tutta l’anima, a volte soffri anche fisicamente e mentalmente”.

“Dietro ogni progetto solo lavoro e cuore,nessun doppio fine, nessun secondo scopo”

“Operazione Cuore chiuderà, la community e i social verranno chiusi, ma non voglio perdere voi. Prossimamente vi comunicherò l’associazione che sceglierò di aiutare, sperando che possiate essere ancora con me in questo percorso . In particolare, spero che il mio impegno continui nelle carceri, con gli adolescenti e con i bambini, ambiti che restano profondamente nel mio cuore. A gennaio condivideremo l’elenco dei progetti che realizzeremo nel 2026 e le cifre che verranno destinate a ciascuno di essi come abbiamo fatto sempre sul sito e sui nostri canali social”.

“Saranno progetti meravigliosi, ve lo prometto – conclude Romeo -. Vi saluto con gratitudine profonda. Grazie per esserci stati, per aver creduto, per aver camminato insieme a noi. Vi auguro buone feste e vi mando un abbraccio sincero, di cuore”.