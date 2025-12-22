GROSSETO – Nella mattinata di oggi, 22 dicembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano – stazione Monte Amiata, hanno regalato un momento di autentica magia natalizia ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale della Misericordia di Grosseto.

L’iniziativa, ormai divenuta una tradizione molto attesa, ha visto i soccorritori calarsi dalla parte sommitale dell’ospedale lungo la facciata dell’edificio, utilizzando le tecniche alpinistiche che impiegano abitualmente negli interventi di soccorso. Per l’occasione, però, al posto delle consuete divise operative, indossavano i panni di Babbo Natale, comparendo alle finestre delle stanze di degenza tra stupore e sorrisi.

Ad accompagnarli non poteva mancare Nibs, il cane da ricerca del Soccorso Alpino, la cui presenza ha reso l’evento ancora più speciale. L’arrivo simultaneo dei “Babbi Natale” e del loro inseparabile amico a quattro zampe ha trasformato per qualche minuto il reparto in un luogo di festa, suscitando entusiasmo non solo tra i bambini, ma anche tra genitori e personale sanitario.

Oltre allo spettacolare ingresso dall’esterno, i soccorritori hanno portato con sé un sacco di doni, consegnati ai piccoli ricoverati come gesto di vicinanza e solidarietà. Un modo semplice ma significativo per alleviare, anche solo per un attimo, il peso della degenza ospedaliera durante le festività.

L’iniziativa testimonia ancora una volta l’attenzione del Soccorso Alpino non solo per le attività di emergenza e salvataggio in ambiente impervio, ma anche per il valore umano e sociale del volontariato, soprattutto nei confronti dei più piccoli. Un messaggio di speranza e vicinanza che, in prossimità del Natale, assume un significato ancora più profondo.