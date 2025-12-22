GROSSETO – L’approvazione del bilancio regionale avvenuta venerdì scorso rappresenta un passaggio importante per la provincia di Grosseto, che vede riconosciuta in modo concreto l’attenzione della Regione Toscana con risorse significative destinate allo sviluppo, alla sicurezza e al completamento di opere strategiche. A sottolinearlo sono Leonardo Marras, assessore regionale all’economia, al turismo e alle politiche agricole, e Lidia Bai, consigliera regionale, che esprimono soddisfazione per i risultati ottenuti.

“Con questo bilancio – spiegano – oltre 9 milioni e 600 mila euro saranno destinati ad undici comuni della provincia di Grosseto per interventi di sviluppo e per la messa in sicurezza di edifici e spazi pubblici. In larga parte si tratta di interventi già programmati e finanziati negli anni precedenti, che vengono oggi confermati e rafforzati, garantendo continuità amministrativa e certezze agli enti locali. È un segnale chiaro della volontà della Regione di investire sui territori, sostenendo i Comuni con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle comunità”.

Di queste risorse del bilancio regionale fanno parte anche contributi fondamentali che assicurano il proseguimento di opere d’interesse collettivo già avviate, tra cui l’accordo di programma per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito ex Sitoco di Orbetello e la variante alla strada provinciale SP 4 Pitigliano–Santa Fiora, infrastruttura strategica per la mobilità e per il collegamento delle aree interne.

“Provvedimenti attesi – concludono Marras e Bai – che dimostrano l’attenzione concreta della Regione Toscana verso la Maremma e i suoi bisogni. Il bilancio approvato è uno strumento che guarda allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza e alla valorizzazione dei territori, dando continuità a impegni già assunti e traducendo le scelte politiche in risultati tangibili per cittadini ed enti locali”.

Di seguito il dettaglio dei contributi stanziati:

Comune di Castiglione della Pescaia: 350.000 euro per i lavori di ammodernamento ed effecientamento energetico dello stadio comunale A. Belli; e 404.739,37 euro per gli interventi di sistemazione straordinaria del tetto e miglioramento sismico della biblioteca comunale

Comune di Castell’Azzara: 80.000 euro per interventi di miglioramento della RSA Rosselli

Comune di Civitella Paganico: 412.793,18 euro per lavori di consolidamento di piazza Dei Fiori

Comune di Gavorrano: 100.000 euro nel 2026 e 57.152,73 euro nel 2027 per la ristrutturazione dell’edificio Ex Bagnetti finalizzata alla realizzazione di uffici comunali

Comune di Grosseto: 250.000 euro per la realizzazione di un edificio da adibire a spogliatoi nell’impianto sportivo comunale di Roselle

Comune di Magliano in Toscana: 480.000 euro per la ristrutturazione del Palazzo civico di via Garibaldi

Comune di Massa Marittima: 160.000 euro nel 2026 e 110.000 euro nel 2027 per il progetto del Memoriale di Niccioleta

Comune di Monte Argentario: 110.000 euro per interventi di valorizzazione, restauro e consolidamento del Bastione Santa Barbara e della cortina muraria dell’omonima piazza; e 575.000 mila euro per la realizzazione di un nuovo impianto di atletica leggera. A questi si aggiungono 1.700.000 euro per interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità pubblica sulla strada di collegamento da Porto S. Stefano a Porto Ercole

Comune di Roccastrada: 280.000 euro nel 2026 e 420.000 euro nel 2027 per interventi di rigenerazione urbana del complesso edilizio Ex opera pia Contessa

Comune di Seggiano: 500.000 euro per l’acquisto dell’immobile Casa Ugurgieri destinato a futura sede di centro di soggiorno studio e alta formazione

Comune di Sorano: 420.000 euro nel 2026 e 40.000 nel 2027 per il restauro e la messa in sicurezza della Fortezza Orsini

Ex Sitoco di Orbetello: contributo ad Ispra di 234.107,39 euro per l’accordo di programma finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale

SP 4 Pitigliano-Santa Fiora: 600.000 euro nel 2026, 1.200.000 euro nel 2027 e 1.200.000 nel 2028 per la variante alla strada provinciale