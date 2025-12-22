GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

• Cercasi gestore per impianto di distribuzione carburante. Se interessati e per informazioni rivolgersi al numero 06/88640081 dal lunedì al venerdì ai seguenti orari: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 LINK

• Nuove opportunità per i giovani, sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 allievi ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. La domanda è presentabile da oggi e fino al 9 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando. LINK

• L’autocarrozzeria Guerrini Edoardo srl, con sede in Grosseto (GR), è alla ricerca di un operaio verniciatore con esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] LINK

• La Modulpanel Srl, con sede a Borgo Santa Rita (GR), Leader nella produzione di bagni prefabbricati, in un’ottica di dimensionare al meglio il proprio organico, è alla ricerca di sei figure professionali: un disegnatore tecnico, un impiegato, quattro operai (settore idraulico/elettrico ed edile). Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] e/o [email protected] specificando nell’oggetto la posizione per cui si candidano. LINK

• Il Comune di Manciano cerca volontari, educatori e insegnanti per il Doposcuola: ecco il bando LINK

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Alba’r di Monticello Amiata ricerca personale da assumere come apprendista. Anche prima esperienza. Dal martedì alla domenica, turni di mattina e sera. Ambiente dinamico e versatile. Richiesti propensione al contatto col pubblico, buona capacità di calcolo e disponibilità alla formazione continua. Cell:. 345 6052437 Mail: [email protected] LINK

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. Educatori professionali. Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Commessi delle vendite al minuto. Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti. Cuochi in alberghi e ristoranti. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Tecnici programmatori. Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. Baristi e professioni assimilate. Camerieri di albergo. Cuochi in alberghi e ristoranti. Camerieri di ristorante. Cuochi in alberghi e ristoranti. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Commessi delle vendite al minuto. Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Muratori in pietra e mattoni. Accompagnatori turistici. Cuochi in alberghi e ristoranti. Conduttori di barche e battelli a motore. Addetti all’assistenza personale (badante). Camerieri di ristorante. Conduttori di macchinari per il movimento terra. Elettrotecnici. Camerieri di albergo. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate. Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Asfaltisti. Fabbri. Idraulici nelle costruzioni civili. Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Agenti di commercio. Conduttori di autobus, di tram e di filobus. Addetti alla contabilità. Braccianti agricoli. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali. Norcini. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Installatore di impianti di condizionamento. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo. Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali. Baristi e professioni assimilate. Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Tecnici meccanici. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. Conduttori di trattori agricoli. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Estetisti e truccatori. Addetti alle consegne di merci. Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali. Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Muratori in pietra e mattoni. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.