GROSSETO – Allevava abusivamente i gamberi della Louisiana che sono una specie invasiva. Li catturava nei fiumi, li faceva riprodurre e poi li vendeva. Per questo un giovane di 30 anni è indagato dai carabinieri forestali del Nipaaf di Grosseto per la detenzione e il commercio abusivo.

L’operazione, che è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Grosseto, ha visto la collaborazione con il nucleo carabinieri Cites di Arezzo.

Nel corso di un’attività di controllo, i militari hanno scoperto all’interno dell’abitazione dell’uomo un allevamento artigianale di Procambarus clarkii. Dagli accertamenti è emerso che i crostacei venivano catturati nei corsi d’acqua della Maremma e successivamente allevati in acquari domestici per la riproduzione. Gli esemplari nati venivano poi destinati alla vendita, prevalentemente attraverso canali online rivolti ad appassionati di acquariologia.

La detenzione di questa specie è vietata in quanto inserita nell’elenco delle cosiddette specie esotiche invasive, considerate particolarmente dannose per gli ecosistemi naturali. Al termine dell’operazione, tutti i gamberi rinvenuti e le strutture utilizzate per l’allevamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali.

Cosa è la specialità forestale dell’Arma

L’Arma dei carabinieri, attraverso la specialità forestale, prosegue le attività di controllo finalizzate al contenimento della diffusione di specie aliene invasive. Il gambero della Louisiana è infatti noto per la sua aggressività e capacità di adattamento, che lo rendono una minaccia per le specie autoctone e per l’equilibrio degli ecosistemi di acqua dolce.